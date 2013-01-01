В детсаду «Кораблик» Южно-Сахалинска появился автогородок

В Южно-Сахалинске на базе детского сада №21 «Кораблик» сегодня состоялось торжественное открытие автогородка.

Праздничное мероприятие прошло в рамках реализации грантового проекта «Правила дорожные детям знать положено», который победил в конкурсе социальных проектов «Мы и наш город» в 2017 году.

30 ребят из «Кораблика» и «Колокольчика» отправились в увлекательное путешествие в страну потерянных знаков, чтобы помочь Василисе Премудрой и Бабе Яге. В ходе тематической игры юные пешеходы продемонстрировали отличные знания правил дорожного движения, рассказали гостям, что такое зебра, дорожные знаки, разметка, и объяснили, для чего они нужны и что обозначают. Дошколята узнали, какие существуют виды транспорта, светофоров и пешеходных переходов.

- Мы считаем, что дети должны знать правила безопасного поведения на улицах города с раннего возраста, - отметила автор проекта, заместитель заведующей по воспитательно-методической работе «Кораблика» Юлия Коваленко.

Детский автогородок представляет собой импровизированную дорогу с установленными знаками, разметкой, светофорами, пешеходными переходами. Для наглядности есть обучающий стенд с комплектом дорожных знаков на магнитах. Кроме этого, на территории детского сада оборудована велопарковка для самокатов и велосипедов воспитанников «Кораблика».

На этой площадке ребята со взрослыми будут проигрывать сложные дорожные ситуации и разбирать нарушения правил, допущенные как пешеходами, так и водителями автотранспорта. Здесь дети смогут отточить необходимые навыки безопасного пересечения проезжей части, что в дальнейшем поможет им сориентироваться в реальной жизни. Напомним, конкурс грантовых проектов «Мы и наш город» нацелен на поддержку социально значимых инициатив населения и проводится администрацией Южно-Сахалинска на протяжении 16 лет. В этом году было подано 38 заявок. 15 из них профинансированы за счет муниципального бюджета и будут воплощены до конца ноября 2017 года.