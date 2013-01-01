Сахалинец не смог задать вопрос Путину

Приглашение принять участие в ежегодном разговоре Путина с россиянами Бандура получил, по его словам, неожиданно. Он стал одним из сотни гостей программы. В Москву пригласили видных деятелей искусства, спортсменов, политиков, бизнесменов и героев репортажей центральных телеканалов за последний год. В их числе оказался и Артём Бандура.

- От «Поискового движения России» было трое представителей из разных регионов. Естественно, вопросы мы придумали околопоисковые. Как раз сейчас в Карелии проходит семинар по проблемам создания общественных передвижных музеев. Вопрос в том, что они никак не защищены законом. Таким музеям нужно придать особый статус, определить порядок их создания. Бывают случаи, что поисковики везут свои передвижные экспозиции, экспонаты, их останавливает полиция, и начинается долгое выяснение: откуда экспонаты, чьи они. И у нас есть передвижная фотовыставка «Мгновения поиска», как раз сейчас она колесит по районам с найденными нами экспонатами. То же самое можно сказать и о школьных музеях, их создают неравнодушные активные граждане, а директор школы может по своему желанию закрыть. Их необходимо защитить, - отметил Бандура.

Он отметил, что информация, которая активно муссируется в Интернете, якобы прямую линию отрепетировали, не соответствует действительности. Ничего такого не было.

- Все гости из регионов жили в подмосковном санатории «Петрово-Дальнее». Нас организованно привезли в Москву, выдали именные пропуска. Никак там нас не зомбировали, как в Интернете пишут. Никому не диктовали, какие вопросы задавать, все приехали со своими. Репетиции не было, был инструктаж, говорили, как себя вести. Перед самим мероприятием нас всех усадили на места, режиссёр посмотрел картинку, чтобы не пестрила, не сливалась. Сама программа проходила в студии в Гостином дворе. Прямой эфир длился почти четыре часа, но до нас очередь так и не дошла. Больше внимания в этом году уделили социальным проблемам, - рассказал Бандура.

Пусть задать вопрос президенту сахалинцу не удалось, зато довелось поговорить о футболе с Валерием Газзаевым и Евгением Ловчевым.