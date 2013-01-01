В детсаду «Березка» в Ногликах устроили уголок безопасности

Сегодня в детском саду №9 «Березка» в Ногликах прошло занятие по изучению правил безопасности с использованием нового интерактивного оборудования.

По информации пресс-службы «Сахалин Энерджи», в комплект «уголка безопасности», помимо интерактивных развивающих игр, входит компьютерное оборудование, учебно-методическая литература, тематические костюмы для занятий на уроках (пожарного, спасателя и т.п.), настольные обучающие игры и др.

Компания «Сахалин Энерджи», Главное управление МЧС России по Сахалинской области и областное министерство образования в рамках программы «Что делать в чрезвычайных ситуациях» в прошлом году провели конкурс на материально-техническое и учебно-методическое оснащение уголков безопасности среди детских садов. Северная «Березка» стала одной из победительниц.

По мнению заведующей Ирины Миковой, программа по изучению ОБЖ, которая входит в состав комплекта «уголок безопасности», доступна и легка в применении. Она позволяет увидеть и оценить, как меняется поведение ребенка.

Пока дети с удовольствием изучали новый «уголок безопасности» и знакомились с Сеней - мультипликационным героем программы «Что делать в чрезвычайных ситуациях», приехавшим к ним из Южно-Сахалинска, взрослые делились впечатлениями.

Как отметил и.о. начальника пожарной части №8 Виктор Обухов, очень важно с самого раннего возраста учить малышей правилам безопасности. Это отличный старт для развития навыков безопасного поведения во взрослой жизни.

Участники открытого занятия заметили, что комплект настольных игр учитывает современные веяния, к примеру, правила применения современных гаджетов. Детям эти ситуации понятны, близки, и они с удовольствием их проигрывают.

В настоящее время сотрудники детского сада осваивают работу с новым оборудованием. Возможность использовать «умные компьютерные программы» есть и у воспитателей из других детских садов района, в «Березке» практикуют проведение совместных занятий по изучению основ безопасности.