Уикенд в столице: «Черепахи или...?», янтарные инклюзы и «Анна Каренина»
Рекомендуем спектакли «Сахалинской рампы», кубок по легкой атлетике и фильм Карена Шахназарова
Для всей семьи
В субботу стоит сходить с детьми в Сахалинский зоопарк. Сотрудники расскажут гостям о детенышах, родившихся совсем недавно. Детей ждут аниматоры, игры и загадки, весёлые истории и творческие задания. Начало – в 14:00.
Поклонникам Мельпомены
Стартовавший в Южно-Сахалинске межрегиональный фестиваль «Сахалинская рампа» подарит немало сюрпризов островным театралам. В субботу два показа подарит Хабаровский ТЮЗ. Коллектив представит на сцене Чехов-центра премьеру этого сезона – «Старший сын» по знаменитой пьесе Александра Вампилова. Начало – в 15:00 и 20:00.
В воскресенье советуем не пропустить постановку гостей из Японии «Черепахи или...?». Коллектив из Саппоро предлагает свою версию 15--минутной пьесы венгерского писателя Фридеша Каринти. Премьера 1995 года до сих пор пользуется успехом у японского зрителя. В спектакле герои принимают друг друга за совсем других в клинике для психически больных. Начало – в 18:00.
18 июня Чехов-центр приглашает оценить работу Театра Андрея Нартова из Владивостока. «Наташина мечта» - одна из самых растиражированных пьес Ярославы Пулинович. У островных театралов есть возможность сравнить интерпретацию приморцев с другими постановками. Начало – в 15:00 и 20:00.
Для болельщиков
В спортивной жизни Южно-Сахалинска в этот уикенд относительное затишье. Однако поклонники летней королевы спорта могут поболеть за участников турнира за Кубок области по легкой атлетике. Соревнования пройдут на стадионе «Спартак» 17 и 18 июня. Начало – в 11:00.
Любителям доисторических насекомых
В выходные рекомендуем посетить в Сахалинском краеведческом музее знаменитую выставку натуральных янтарных инклюзов «Доисторические насекомые в янтаре». Некоторые экспонаты имеют возраст в 40–50 миллионов лет. Насекомые в янтаре — своеобразная машина времени, позволяющая заглянуть вглубь времён. Начало – в 14:00.
Для киноманов
Самой громкой премьерой уикенда, безусловно, станет прочтение великого романа Толстого режиссером Кареном Шахназаровым. «Анна Каренина. История Вронского» рассматривает историю трагедии с мужской точки зрения. Преамбула фильма: сын героини романа оперирует того, кто, по его мнению, стал причиной гибели матери. Согласитесь, нестандартный подход. Роли главных героев исполняет одна из самых красивых супружеских пар отечественного кино – Елизавета Боярская и Максим Матвеев.
Остальные события недели в разделе «Афиша» портала «Сахалин и Курилы».
Комментарии