Уикенд в столице: «Черепахи или...?», янтарные инклюзы и «Анна Каренина»

В субботу стоит сходить с детьми в Сахалинский зоопарк . Сотрудники расскажут гостям о детенышах, родившихся совсем недавно. Детей ждут аниматоры, игры и загадки, весёлые истории и творческие задания. Начало – в 14:00.

Стартовавший в Южно-Сахалинске межрегиональный фестиваль «Сахалинская рампа» подарит немало сюрпризов островным театралам. В субботу два показа подарит Хабаровский ТЮЗ. Коллектив представит на сцене Чехов-центра премьеру этого сезона – «Старший сын» по знаменитой пьесе Александра Вампилова. Начало – в 15:00 и 20:00.

В воскресенье советуем не пропустить постановку гостей из Японии «Черепахи или...?». Коллектив из Саппоро предлагает свою версию 15--минутной пьесы венгерского писателя Фридеша Каринти. Премьера 1995 года до сих пор пользуется успехом у японского зрителя. В спектакле герои принимают друг друга за совсем других в клинике для психически больных. Начало – в 18:00.

18 июня Чехов-центр приглашает оценить работу Театра Андрея Нартова из Владивостока. «Наташина мечта» - одна из самых растиражированных пьес Ярославы Пулинович. У островных театралов есть возможность сравнить интерпретацию приморцев с другими постановками. Начало – в 15:00 и 20:00.