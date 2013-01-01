Сахалинцам дадут пообщаться с режиссером фильма «Разбуди меня»

Киноманы Южно-Сахалинска получат возможность увидеть один из лучших отечественных фильмов прошедшего года.

«Разбуди меня» режиссёра французского происхождения Гийома Проценко пленил уже многих российских зрителей своей европейской изысканностью. На очереди единственный показ его дебютной картины в Южно-Сахалинске.

Героиня фильма живет между сном и явью, она и работает на их грани – осуществляет таможенный контроль в одном из аэропортов столицы. Люди, проходящие мимо, или вот-вот покинут этот мир по направлению туда, или только-только прибыли оттуда. На этом фоне разворачивается личная драма девушки. Расставание с любимым человеком лишило её смелости заводить новые отношения. Стоило им появиться, как её жизнь превратилась в стремительную криминальную историю.

Фильм Гийома Проценко, как и его сюжет, завис между мейнстримом и авторским кино. И, судя по результату, это лучший рецепт по выводу из сна отечественного кинематографа.

По окончании фильма зрителей ждет обсуждение, в рамках которого будет установлен телемост с режиссёром картины.

Показ состоится 19 июня в ККЗ «Комсомолец». Начало сеанса – в 19:00.