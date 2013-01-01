Главред «Русского репортера» проведет вебинар в рамках Медиаполигона
20 июня в рамках проекта «Медиаполигон «Дальний Восток. Созидатели» пройдет первый образовательный вебинар для участников.
Ведущим спикером станет известный российский журналист, главный редактор и один из основателей журнала «Русский репортер», создатель платформы Les.media, общественный активист и преподаватель в сфере медиа Виталий Лейбин. Участие в вебинаре также примут генеральный продюсер проекта «Медиаполигон» Наталья Телегина и выпускающий редактор журнала «Русский репортер» Мария Антонова.
Спикеры подробно расскажут о том, почему важно выстраивать в регионах широкую сеть взаимодействия сообществ, как правильно НКО рассказать о себе, чтобы не быть в тени, а журналистам не бояться социальной тематики.
Напомним, что с 3 по 8 июля 2017 года одновременно в девяти регионах Дальнего Востока при поддержке Министерства развития Дальнего Востока и журнала «Русский репортер» пройдет некоммерческий, неполитизированный проект «Медиаполигон «Дальний Восток. Созидатели».
Цель проекта — показать всем, что Россия — это не только «дураки и дороги», но и настоящие люди, которые делают настоящие дела.
Участники Медиаполигона «Дальний Восток. Созидатели» расскажут о десятках героев-созидателей, среди которых председатели молодежного правительства, основатели фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями, тренер секции для слабослышащих, создатели уличного книгообмена, талантливые режиссеры, бизнесмены и т .д.
Подать заявку на участие в Медиаполигоне можно на сайте http://mediapolygon.ru. Заявки принимаются до 30 июня включительно.
Проект начался в 2011 году и прошел в Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Минске, Перми, Челябинске, Самаре, Ереване, Ростове-на-Дону и Тюмени. Он зарекомендовал себя как ключевое событие для молодого сообщества журналистов, стремящихся повышать свою квалификацию и следить за ситуацией в современных медиа.
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