Главред «Русского репортера» проведет вебинар в рамках Медиаполигона

20 июня в рамках проекта «Медиаполигон «Дальний Восток. Созидатели» пройдет первый образовательный вебинар для участников.

Ведущим спикером станет известный российский журналист, главный редактор и один из основателей журнала «Русский репортер», создатель платформы Les.media, общественный активист и преподаватель в сфере медиа Виталий Лейбин. Участие в вебинаре также примут генеральный продюсер проекта «Медиаполигон» Наталья Телегина и выпускающий редактор журнала «Русский репортер» Мария Антонова.

Спикеры подробно расскажут о том, почему важно выстраивать в регионах широкую сеть взаимодействия сообществ, как правильно НКО рассказать о себе, чтобы не быть в тени, а журналистам не бояться социальной тематики.

Напомним, что с 3 по 8 июля 2017 года одновременно в девяти регионах Дальнего Востока при поддержке Министерства развития Дальнего Востока и журнала «Русский репортер» пройдет некоммерческий, неполитизированный проект «Медиаполигон «Дальний Восток. Созидатели».

Цель проекта — показать всем, что Россия — это не только «дураки и дороги», но и настоящие люди, которые делают настоящие дела.

Участники Медиаполигона «Дальний Восток. Созидатели» расскажут о десятках героев-созидателей, среди которых председатели молодежного правительства, основатели фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями, тренер секции для слабослышащих, создатели уличного книгообмена, талантливые режиссеры, бизнесмены и т .д.

Подать заявку на участие в Медиаполигоне можно на сайте http://mediapolygon.ru. Заявки принимаются до 30 июня включительно.