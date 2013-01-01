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10:30 / Общество / СМИ / форум  

Политологи: МедиаСаммит - дискуссионная площадка для СМИ, общества и власти

Дальневосточный МедиаСаммит-2017 стал дискуссионной площадкой для СМИ, общества и представителей власти, где все участники смогли обсудить вопросы развития Дальнего Востока. Взаимодействие со средствами массовой информации и понимание трендов медиа, которые оказывают влияние на жизнь миллионов людей, необходимо всем: научной общественности, тем, кто готовит кадры, производителям контента и смыслов, а также представителям политической сферы. Об этом сообщили политологи Дальнего Востока, принявшие участие в МедиаСаммите.

Напомним, он состоялся 8-10 июня в кампусе ДВФУ на острове Русском и объединил на своей площадке около 5 тысяч участников и 300 экспертов. В рамках мероприятия прошли более 100 секций. В этом году МедиаСаммит значительно изменил формат. Интерес к участию в форуме проявили не только представители крупнейших федеральных изданий и региональных холдингов, делегации иностранных журналистов, эксперты в сфере массовых коммуникаций, но и представители федеральных органов государственной власти, а также губернаторы ДФО.

Впервые участие в Саммите приняли вице-премьер правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, а также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Также гостями МедиаСаммита стали руководители фонда развития Дальнего Востока, корпорации развития Дальнего Востока, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

По мнению политологов Дальнего Востока, принявших участие в МедиаСаммите, форум объединил представителей СМИ, власти и общества.

— МедиаСаммит-2017 продемонстрировал тенденцию на повышение статуса СМИ и усиление роли всего медиасообщества на Дальнем Востоке в целом. Впервые на одной площадке удалось собрать столько представителей различных ветвей и уровней власти, представителей региональной и муниципальной прессы, блогосферы, PR-специалистов. На ряде секций и встреч с должностными лицами поднимались вопросы и принимались решения, которые будут иметь долгоиграющие последствия как в судьбе Приморья, так и для развития всего Дальнего Востока.

Если рассматривать прошедшее событие через призму политики, нельзя не отметить, что общество активно интегрируется в процессы развития территорий. Об этом свидетельствует и возросший интерес общества к проектам, реализуемым на территории Дальнего Востока, и включение населения в дискуссию о путях решения тех или иных проблем регионов. И основная заслуга здесь прежде всего принадлежит СМИ, которым удается более эффективно выполнять одну из своих ключевых функций, — сказал ведущий политолог Дальнего Востока Сергей Гребенюк.

Политический обозреватель Ольга Кишаковская, выступившая модератором секции «Парламентаризм и медиа»:

— Дальневосточный МедиаСаммит растет с каждым новым форумом. Только задумайтесь, около 5 тысяч участников – от представителей районных СМИ до экспертов международного уровня. Это действительно круто. Для СМИ Дальнего Востока, пожалуй, сейчас нет более мощной образовательной и коммуникативной отраслевой площадки. В последние два года организаторы сделали ставку именно на программу для участников рынка: медиаменеджеров, журналистов, SMM, блогеров. Это повышает интерес к МедиаСаммиту со стороны профессионального сообщества и позволяет повысить качество медиа в дальневосточном регионе.

Отрадно, что у нас есть возможность встретиться с профи, лидерами рынка, сверить часы и обогатиться новыми знаниями. Сочетание современных управленческих технологий, медиатехнологий, взаимодействие с демократическими институтами, правовое регулирование, поведение профессиональных журналистов и медиаменеджеров – это все создает реальность, в которой мы живем.

Понимание трендов в медиа, принципов работы продвинутых проектов важно для всех: для научной общественности и тех, кто готовит кадры, для самих производителей контента и смыслов, для представителей политической сферы, ведь развитие медиа оказывает влияние на жизни миллионов. Надеюсь, этим обусловлен интерес к МедиаСаммиту со стороны властей. Прошедший МедиаСаммит объединил эти группы, и всем участникам процесса удалось продуктивно поработать.

Напомним, оргкомитет Дальневосточного МедиаСаммита уже начал подготовку к следующему форуму, который пройдет 7-8 июня 2018 года в кампусе ДВФУ на острове Русском. МедиаСаммит расширит горизонты и международную составляющую за счет активного привлечения экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что сделает его глобальной коммуникационной площадкой.

Теги  Власть СМИ Общественники Форум

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