Азы профессии машиниста
Каждый мастер не прочь получить высокую оценку не только работодателей, но и просто зрителей. Недаром на профессиональных конкурсах стали популярными такие шоу, как «танцующие экскаваторы»
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Каждый мастер не прочь получить высокую оценку не только работодателей, но и просто зрителей. Недаром на профессиональных конкурсах стали популярными такие шоу, как «танцующие экскаваторы»
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