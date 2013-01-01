Праздник на работе

18 июня в России отмечают День медицинского работника. Но поздравления люди самой гуманной профессии получают уже сегодня. Лучшим врачом на Сахалине признана Валентина Каплина. Педиатр-неонатолог лечит детей сорок три года. Причем ее пациенты самые маленькие - малыши до трех лет.