Столкновение поезда с грузовиком

Сегодня около шести часов утра в Макаровском районе, на перегоне станций Заозерное - Пугачево пассажирский поезд столкнулся с большегрузом. Водитель которого выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. Он и его пассажир скончались на месте происшествия.