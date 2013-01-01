Железнодорожные переезды Сахалина проверят на безопасность

Вопросы, связанные с проверкой безопасности на железнодорожных переездах Сахалина, обсудили губернатор Олег Кожемяко и экстренно прибывший в регион в связи с аварией на путях в Макаровском районе начальник ДВЖД Николай Маклыгин.

Напомним, 16 июня на регулируемом железнодорожном переезде перегона Заозерное-Пугачево произошло столкновение пассажирского поезда и грузовика. Водитель и пассажир автомобиля погибли на месте от травм несовместимых с жизнью. Во многом благодаря грамотным действиям машиниста тепловоза, который действовал строго по инструкции, удалось избежать более серьезных последствий аварии, с учетом того, что в пассажирском поезде находилось около 180 человек.

На данном переезде это третье подобное происшествие за последние три года. Все они произошли при схожих обстоятельствах: люди, управлявшие автомобилями, не убедились в приближении поездов и выехали на пути.

- Движение по автомобильной трассе, которая соединяет север и юг острова, сегодня достаточно насыщенное. Очевидно, что в этих условиях требуются новые подходы к обеспечению безопасности на переезде, где периодически случаются происшествия с трагическим финалом, гибнут люди. Возникают вопросы к оборудованию. Мы готовы подумать над тем, как его усовершенствовать совместно с железнодорожниками, в ведении которых находится объект. Главное, чтобы современные системы безопасности здесь появились как можно скорее, - отметил губернатор Олег Кожемяко.

На встрече рассмотрели различные решения и технологии, которые позволят эффективнее оповещать в данном месте водителей о приближающихся поездах. Это различные сигнально-световые устройства. Кроме того, непосредственно перед переездом, возможно, уложат искусственные неровности, которые будут заставлять автомобилистов снижать скорость. Расходы на установку этого оборудования областные власти готовы взять на себя.

Начальник Дальневосточной железной дороги согласился с доводами главы региона о необходимости принятия мер для повышения безопасности на проблемном переезде. Для водителей автомашин дополнительно решено увеличить его просматриваемость – полностью освободить от кустарников и лесной поросли. Кроме того, машинистов поездов обяжут проходить данный участок путей с меньшей скоростью.

- В ближайшее время мы планируем проанализировать обеспечение безопасности на всех переездах Сахалина. Для этого будет создана специальная рабочая группа, которая сформирует необходимые меры. На острове показатель частоты пересечений автомобильных и железных дорог - один из самых высоких на Дальнем Востоке. Отсюда статистика – из 9 происшествий в этом году на дальневосточных путях 5 произошли на Сахалине, - сказал Николай Маклыгин.

Начальник Дальневосточной железной дороги поблагодарил сахалинского губернатора за совместное решение вопросов, связанных с ликвидацией последствий сегодняшнего происшествия в Макаровском районе. В частности, речь шла об оперативном предоставлении автобусов для перевозки пассажиров поезда.

- При содействии региональных властей железнодорожники сработали быстро и слаженно. Неудобства для пассажиров были минимизированы, в сжатые сроки людей доставили в областной центр, - отметил Николай Маклыгин.