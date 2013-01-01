Японский банк JBIC готов финансировать ряд проектов на Сахалине

Делегация японского Банка международного сотрудничества (JBIC) во главе с генеральным директором департамента финансирования нефтегазовых проектов JBIC Танимото Масаюки в пятницу встретилась с членами регионального правительства.

Стороны обсудили результаты многолетнего сотрудничества и планы на дальнейшую совместную деятельность. Островной регион и японский банк имеют богатую историю успешного взаимодействия по реализации проектов по освоению нефти и газа на шельфе Сахалина, а также строительства первого в России завода сжиженного природного газа в Пригородном. Банк принимал активное участие в финансировании проекта «Сахалин-2».

- Наша цель - развитие экономического сотрудничества между Японией и зарубежными странами. В последние годы мы наблюдаем сближение между Россией и Страной восходящего солнца. Наши бизнесмены активно интересуются, какие бизнес-проекты могут быть полезны на российском рынке, в том числе, какой вклад они могут внести в развитие сахалинской экономики. В частности, мы рассматриваем возможность дальнейшего инвестиционного сотрудничества в развитии проекта «Сахалин-2» и готовы принять участие в софинансировании строительства третьей линии на уже существующем заводе СПГ, - отметил Танимото Масаюки.

Глава регионального правительства Вера Щербина поблагодарила японских партнеров за плодотворное сотрудничество.

- Хочу отметить, что товарооборот с Японией в 2016 году составил более 4 млрд долларов США. Это почти 4-% от внешнеторгового оборота области. Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным перед правительством островного региона поставлена четкая задача - налаживание тесных связей с японским бизнес-сообществом. Думаем, что ваш банк станет активным участником взаимовыгодных отношений как в нефтегазовом секторе, так и в других проектах развития островного региона. Мы рассчитываем на расширение инвестиционного сотрудничества и готовы предоставить различные преференции японскому бизнесу при создании новых производств, - подчеркнула, подводя итоги встречи, Вера Щербина.