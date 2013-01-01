На «Сахалинской рампе-2017» выступил «Джаз Тайм»

По информации пресс-службы областной филармонии, на сцене возле Чехов-центра известный в области коллектив под управлением Владимира Киндинова подарил зрителям потрясающий концерт в рамках театрального фестиваля «Сахалинская рампа-2017».

В часовой программе популярный сахалинский коллектив джазовых музыкантов исполнил наиболее яркие и позитивные композиции из своего репертуара. Музыканты и солистки группы блистали исполнительским мастерством. А началось выступление с мощного по энергетике инструментального произведения Peter Gunn Генри Манчини, которое задало тон всему концерту.

По словам Владимира Киндинова, возглавляемому им музыкальному коллективу Сахалинской филармонии, ранее уже много раз доводилось давать уличные концерты в Южно-Сахалинске. Подобные выступления в формате open air всегда привлекают повышенное внимание и живой интерес публики.

– Пришел со своей семьей послушать музыку, – рассказал один из зрителей Сергей Смирнов. – Мы хорошо знаем и очень любим группу «Джаз Тайм».