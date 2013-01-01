Сахалинцы продолжают штурм норм ГТО

Трудовые коллективы Сахалина сегодня преодолели очередное испытание комплекса ГТО – кросс по пересеченной местности.

В выходной день они вышли на трек школы зимних видов спорта, где ее сотрудники уже подготовили трассу для участников всероссийского движения. Мужчинам и женщинам предстояло преодолеть разные дистанции от 2 до 5 км, в зависимости от возрастной ступени.

Коллектив Центрального банка России уже выполнил большую часть нормативов комплекса ГТО. В течение всего года они катались на лыжах, бегали по стадиону, прыгали и растягивались. Многие идут на золотые знаки отличия, как Татьяна Гракович.

- Я чувствую себя причастной к этому великому движению. Результаты, которые достигаются таким трудом, ни с чем несравнимы. В обычной жизни совершенно другие нагрузки, комплекс ГТО закаляет дух, волю к победе, - рассказала женщина.

Следующим, и для кого- то заключительным испытанием, станет метание гранаты. Его смогут выполнить не только трудовые коллективы, но и все желающие. Нужно отметить, что нормативы комплекса ГТО принимают как в будние дни, так и по субботам. - Хочу отметить, что все равно необходимо подготовиться. Хотя бы несколько раз пройти, в легком темпе, пробежать, - рассказала старший инструктор-методист школы зимних видов спорта Людмила Лосинская, - даже я в свои 64 года практически каждый день, в обеденный перерыв, прохожу 2 км. Более подробную информацию о выполнении комплекса ГТО можно узнать в региональном центре тестирования «Спартак.