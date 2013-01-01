На субботнике в парке Южно-Сахалинска собрали 22 КамАЗа мусора

Общегородской субботник 17 июня прошел в парке им. Гагарина в Южно-Сахалинске.

В генеральной уборке излюбленного места отдыха жителей и гостей островной столицы приняли участие работники администрации областного центра, Городской Думы и горожане. Инициатива проведения мероприятия принадлежит секретарю местного отделения партии «Единая Россия» Елене Столяровой.

- Субботник проводится в рамках проекта «Городская среда», который начал реализовываться на территории округа с начала нынешнего года, - сказала Елена Столярова. - Приятно, что на нашу просьбу откликнулось немало людей. Мы видим, как парк преображается. Но, учитывая его большую площадь, есть труднодоступные уголки, где без нашей помощи работники учреждения не успевают справляться. Считаю, что подобные мероприятия надо проводить чаще. Наша работа, возможно, послужит примером для горожан и общими усилиями областной центр станет красивее и комфортнее.

В рамках субботника были очищены две площадки общей площадью 3 гектара — лесной массив за стадионом «Космос» и участок вблизи «Дог-парка», где в результате циклонов скопились поваленные деревья, ветки, сухостой. Участники акции и сотрудники парка выносили мусор из труднодоступных участков в те места, куда в последующем подъезжала техника и вывозила все на полигон.

- Чистота и порядок на территории парка поддерживается ежедневно. В этом году был значительно увеличен штат дворников и рабочих — с 11 до 68 человек. Кроме того, была создана бригада косарей. Параллельно производится вырезка сухих деревьев, - добавил временно исполняющий обязанности директора городского парка Виктор Калюжный. - Освобождая территорию от старых и погибших в результате циклонов растений, мы готовим места, куда в ближайшем будущем планируем высадить молодые кустарники и деревья, которые будут радовать будущие поколения.

Генеральную уборку парка поддержали и горожане. Южносахалинка Надежда Певицына, узнав о предстоящем субботнике, не смогла пройти мимо. Вместе с женщиной в акции приняли участие дочь, зять и маленький внук. - Я люблю свой город. Парк является одним из излюбленных мест отдыха моей семьи, - рассказала она. - Хотелось бы всегда видеть его красивым, уютным, ухоженным. Стараюсь не пропускать подобные мероприятия. Избавить территорию городского парка от поваленных деревьев общим усилиями оказалось не тяжело. За время работы на полигон было вывезено 22 КамАЗа мусора (или 264 кубометра). Гораздо труднее, по мнению Виктора Калюжного, научить посетителей не мусорить и соблюдать чистоту. Комфортную среду чаще всего нарушают любители четвероногих и отдыхающие вечерами горожане. Официально выгул собак на территории не запрещен, но мало кто убирает за своими питомцами. Еще одним бичом жизни парка являются семечки и бутылки. Нередко можно наблюдать картину, когда посетители, сидя в 50 см от урны, оставляют после себя кучи мусор. При этом они никак не реагируют на замечания сотрудников парка. В связи с этим администрация парка в очередной раз просит посетителей уважать труд сотрудников учреждения и оставлять после себя чистоту.