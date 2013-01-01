Угроза лесных пожаров сохраняется на севере Сахалина

В воскресенье сохраняется возможность лесных пожаров в двух муниципальных образованиях Сахалина.

Предупреждение об этом сегодня распространила пресс-служба регионального управления МЧС России.

По информации Сахалинского управления Росгидромета, высокая пожароопасность в природной среде существует в Охинском и Ногликском районах 18 июня.

Специалисты напоминают жителям сельской местности: если прямо за их домом начинается лес или степная зона, существует угроза природного пожара. Чтобы уберечь свое жилье от беды, достаточно следовать простым правилам пожарной безопасности. Для этого необходимо вместе с соседями устранить все условия для возникновения и распространения пожара в населённом пункте. Создать защитную зону у домов и поддерживать ее в должном состоянии – убирать ненужную растительность, траву, мусор во дворах и на улицах в течение всего года. Обязательно очистить крышу от опавшей хвои и листвы – они могут стать источником возгорания. С разрешения представителя лесничества нужно проредить растущие близко друг к другу деревья и кустарники в защитной зоне. Рекомендуется избавиться от подроста из-под больших деревьев, кустов, древесного хлама и мусора. Они могут перенести низовой пожар на кроны деревьев. Со двора необходимо убрать все горючие предметы и наполнить водой все ёмкости, которые имеются в доме и во дворе. Во избежание неприятной ситуации нужно постоянно осматривать территорию дома, двора и прилегающие окрестности, чтобы своевременно обнаружить очаг возгорания, а также следить за сообщениями о пожарной обстановке в своем районе в СМИ.

При необходимости островитяне могут позвонить на телефон пожарно-спасательной службы 01 (со стационарного) или 101 (с мобильного).