Фестиваль «Открой сердце творчеству» состоялся в Поронайске
На главной сцене Поронайска – в здании управления образования – сегодня блистали талантами особенные люди – члены местной общественной организации инвалидов «Надежда».
Председатель организации и ее тезка Надежда Гладкова тепло поприветствовала зрителей и коротко рассказала об успехах людей, судя по всему, неограниченных возможностей. Всего два года назад в райцентре появился ансамбль «Надежда», а сегодня этот коллектив успешно гастролирует по Сахалину. И в этом немалая заслуга его художественного руководителя и аккомпаниатора-баяниста Владимира Прокофьева.
Надежда Гладкова поблагодарила за поддержку их творческих начинаний региональное министерство социальной защиты региона и поронайскую администрацию. А затем дала старт концертной программе.
В каких только ипостасях не выходили на сцену участники фестиваля – и ложкари, и чтецы, и актеры, певцы и танцоры. Людмила Ощепкова покорила зал поэтическими строками, Галина Гриднева, Александр Кулешов и Владимир Чернов – вокалом. Надежда Пак с Натальей Рубан лихо сплясала «Цыганочку», а с Минато Хидеко – не менее колоритный «Уильтинский танец». Изящной Татьяне Завельской аплодировали за пантомиму «Карлсон» и задорный танец «Варенька». Трио Марка Кривоногова, Александра Ра и Владимира Прокофьева насмешило зрителей забавной песней «Коза», а Владимир Чернов продолжил шутливую тему рассказом Чехова «С женой поссорился».
Помимо концерта, члены общества «Надежда» приготовили для зрителей выставку декоративно-прикладного искусства, организованную рядом, в фойе.
Фестиваль завершился приятной церемонией – директор Поронайского культурно-досугового центра «Мир» Владимир Кичаев вручил каждому участнику грамоту и сладкий приз.
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