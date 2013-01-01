В СахНИРО назначен новый директор

Директором Сахалинского НИИ рыбного хозяйства и океанографии назначена Валентина Жарикова.

Ранее она работала в других институтах рыбной отрасли.Валентина Жарикова будет курировать отраслевую науку в одном из важнейших рыбацких регионов страны. Как стало известно Fishnews, приказом Росрыболовства она назначена директором СахНИРО.

Валентина Юрьевна Жарикова окончила Дальневосточный государственный институт рыбной промышленности (в настоящее время – Дальрыбвтуз). Работала в ТИНРО, затем переехала в город Дмитров, где преподавала в филиале Астраханского государственного технического университета. Также трудилась во Всероссийском научно-исследовательском институте пресноводного рыбного хозяйства.

Напомним, предыдущий руководитель – Александр Буслов – летом 2016 года занял кресло заместителя директора ТИНРО-центра во Владивостоке. На Сахалине он проработал с августа 2010 года, перейдя сюда из КамчатНИРО.