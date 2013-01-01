Жители первого арендного дома в Корсакове получили ключи

Жителям первого арендного дома в Корсакове сегодня торжественно вручили ключи.

Новые квартиры получили врачи, учителя, работники учреждений культуры. Новоселами стали также сотрудники силовых структур. Таких 9 семей. Это спасатели, полицейские, военнослужащие и таможенники.

На возведение дома ушло менее года. В нем 80 квартир, половина из которых однокомнатные, остальные - двухкомнатные и трехкомнатные.

Дом построен по энергосберегающей технологии. Монолитный конструктив, сейсмоустойчивость - 9 баллов, наружные стены отделаны японским фасадным материалом. Помещения сданы под ключ, с тремя вариантами планировки. Одна из новоселов - Наргиз Содикова. Приехала в Корсаков 15 лет назад. Вышла замуж, родила троих сыновей.

- Мы снимаем квартиру и потихоньку копим первоначальный капитал для ипотеки. Сложно, конечно, уходит много денег. Мой супруг работает звукорежиссером в местном Доме культуры. Он и обратился в администрацию с просьбой о предоставлении арендной квартиры. Не прошло и года, и нас позвали на вручение ключей. Честно, я не смогла удержать слезы счастья. Не верила, что у нас получится. Теперь мы будем жить в большой уютной квартире, - поделилась радостью женщина.

Стоимость аренды квартиры в новом доме в два раза ниже рыночной. Квартиры эконом класса предоставляются по договорам коммерческого найма.

- Я сегодня не получаю ключи, но не смогла не прийти на торжественную церемонию. Здесь царит атмосфера праздника и счастья. Это так здорово! - добавляет жительница Корсакова Людмила Хмыс.

Поздравить новоселов приехал губернатор области Олег Кожемяко. Он пожелал жильцам уюта и тепла в новых квартирах и отметил, что в области уже построено 14 арендных домов.

- Буквально за два года счастливыми обладателями ключей от новостроек стали 400 семей. Но желающих получить арендные квартиры в разы больше. Поэтому строительство продолжится по всему региону. Это жилье, прежде всего, ориентировано на молодых специалистов, которым предстоит трудиться в сфере образования, культуры, здравоохранения и сельского хозяйства. Сахалинской области нужны молодые кадры. Искренне поздравляю вас с долгожданным новосельем! - обратился к жильцам губернатор. Находится пятиэтажка в живописном месте Корсакова, вид с окон открывается на море. Облагорожена и территория вокруг новостройки. Здесь появилась удобная парковка и красивая набережная со скамейками для отдыха. Рядом магазины, почтовые отделения, учреждения социального назначения.