Жителей холмского села Пионеры волнует качество дорог

Насущные вопросы жители села Пионеры обсудили на встрече населения с мэром Холмского района Андреем Сухомесовым.

По информации пресс-службы администрации муниципального образования, сельчане смогли не только получить информацию руководителя администрации округа об уже проделанной и текущей работе, узнать о ближайших планах в части развития села, но и задать свои наболевшие вопросы.

Предваряя диалог с сельчанами, Андрей Сухомесов в своём докладе особо остановился на вопросе дополнительного финансирования работ по обустройству дорог в округе. Впервые область выделила каждому территориальному управлению дополнительные средства из дорожного фонда в размере 6 млн рублей, с тем чтобы жители этих территорий самостоятельно приняли решение о том, какие участки дорог им необходимо отремонтировать в первую очередь. Предполагается, что средства будут выделяться сёлам ежегодно, что позволит со временем изменить состояние внутрипоселковых дорог в лучшую сторону.

Тем жителям округа, которые интересуются вопросами формирования доходной и расходной частей бюджета муниципального образования, глава порекомендовал обратиться на сайт администрации. В разделе «Народный бюджет» в доступной форме подробно показаны как бюджетные поступления, так и траты. Сегодня перед администрацией района стоит нелёгкая, но очень важная задача: создание новых рабочих мест. Это позволит дать перспективу молодёжи, чтобы она после учебы в вузах захотела вернуться на малую родину. Поможет это и трудоустройству и получению регулярного дохода средней возрастной группе населения. Пока нельзя сказать, что эта задача успешно решена. Но тем не менее некоторые подвижки в данном вопросе всё же есть. С октября 2016 года в районе работает программа «Дальневосточный гектар». Те люди, которые берут земельный надел, имеют право на дополнительные возможности по приобретению в лизинг и на льготных условиях современной сельскохозяйственной техники, семян, получение кредита на строительство по льготной ставке и с последующей компенсацией процентов. В сельском хозяйстве в целом в области даются очень серьёзные преференции – тем, кто хочет создать личное подсобное или фермерское хозяйство по разведению крупного рогатого скота молочного или мясного направления, овощеводству, выращиванию кормов с последующей их реализацией и так далее. Прибрежное рыболовство также может стать вполне реальным способом создания рабочих мест и возможностью получения дохода, как и предоставление туристических услуг. Судя по настрою жителей Пионеров и количеству поступивших вопросов, наиболее острой в селе является проблема состояния дорог. Кроме того, очень существенны такие проблемы, как качество питьевой воды, транспортное обслуживание, строительство детских игровых и спортивных площадок, дальнейшая реализация программы переселения из аварийного и ветхого жилья, капитальный ремонт дворов, кровли и фасадов жилых многоквартирных домов. Серьёзные опасения у сельчан вызывает и экологическая ситуация, сложившаяся вокруг территории массового отдыха на мысе Слепиковского.

По ряду вопросов жители Пионеров получили ответы от главы и представителей структурных подразделений администрации сразу. Оставшиеся были записаны в протокол. По ним пройдут дополнительные консультации со специалистами, после чего будут даны ответы заявителям, и каждая обозначенная людьми проблема получит своё решение. Встреча прошла в благожелательной рабочей атмосфере и оказалась очень продуктивной. Андрей Сухомесов поблагодарил сельчан за активность и неравнодушие. А жители Пионеров в свою очередь выразили надежду на то, что их проблемы не останутся без внимания.