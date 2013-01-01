Акцию «Чистый берег» поддержали 500 невельчан

В ежегодной акции «Чистый берег» в этом году приняли участие более 500 жителей Невельского района.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», на очередном экологическом субботнике участники расчистили морское побережья в районе дачных поселков Лопатино и Селезнево. Мероприятие второй год проводится при поддержке благотворительного фонда «Родные острова».

В уборке приняли участие представители предприятий, учреждений, организаций, общественных формирований Невельского района, органов местного самоуправления, жители и гости муниципального образования. Среди них оказалось много молодежи, подростков и даже малышей, которых взяли с собой родители.

Как и в минувшем году, пляж был разделен на участки, за каждым из которых закрепили группу добровольцев. Собранный мусор вывозила с побережья спецтехника. Рабочему настроению способствовали хорошая погода, музыка и выступления местных исполнителей.

Завершивших работу волонтеров угощали горячей кашей и чаем с выпечкой. Особым поощрением для всех участников экологической акции стал розыгрыш ценных призов для активного отдыха. Спонсором лотереи выступил фонд «Родные острова».

Кроме того, добровольцы приняли участие в настоящем «поиске сокровищ». Организаторы спрятали на пляже несколько сертификатов. Нашедшие их счастливчики получили в подарок от фонда большие наборы свежих морепродуктов.