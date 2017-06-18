Первый авиарейс из Японии на Южные Курилы отложили на 19 июня

Первый чартерный рейс из Японии на Южные Курилы перенесен на 19 июня из-за погодных условий, сообщает РИА Новости.

Об этом сообщили в воскресенье журналистам организаторы поездки бывших японских жителей островов в аэропорту городка Накасибэцу. Вылет был намечен на 08:30 (02:30 мск), однако к тому часу представителям СМИ объявили, что вылет задерживается из-за сильного тумана.

- Ситуация не изменилась, и было принято решение перенести рейс на завтра, в тот же час, что и было изначально запланировано на сегодня, — сообщил журналистам один из организаторов поездки.

С субботы в аэропорту Накасибэцу находится турбовинтовой самолет дальневосточной авиакомпании «Аврора», чтобы впервые доставить авиарейсом 70 бывших жителей Южных Курил и их сопровождающих для посещения могил своих предков в рамках безвизового обмена между двумя странами. Они запланировали посетить острова Кунашир и Шикотан.

Сопровождать их в поездке будут официальные лица, включая заместителя министра иностранных дел Японии Нобуо Киси.

По информации корреспондента телекомпании ОТВ Анастасии Носковой, в Южно-Курильске очень сильный туман, в десяти метрах не видно ничего. Местный аэропорт «Менделеево» располагается в 15 км от райцентра, но ситуация там похожая.

- Вчера погода была великолепная, но рейс с нашими коллегами из ГТРК и представителем правительства региона из Южно-Сахалинска так и не вылетел, - отметила журналист.