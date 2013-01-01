Японцы внесли в «Сахалинскую рампу» венгерские мотивы

Выступлением театра Sapporo Zoo из административного центра префектуры Хоккайдо сегодня завершилась дальневосточная часть межрегионального фестиваля «Сахалинская рампа».

Островные театралы уже знакомы с творчеством замечательного полулюбительского и полупрофессионального коллектива, работающего под эгидой Фонда развития театрального искусства Хоккайдо. В их памяти еще живы воспоминания об удивительно тонкой, с щемящими чеховскими нотками «Осенней сонатине», показанной в Чехов-центре в 2007 году.

Кстати, его режиссер Сайто Аюму в настоящее время возглавил Фонд и стал худруком Sapporo Zoo. А в спектакле «Черепаха или?», показанной сегодня на сцене Чехов-центра, он выступил в нескольких ипостасях. Во-первых, осуществил постановку, сыграл одного из героев и написал музыку. Но до этого в далеком 1995 году на одном из книжных развалов в Токио он нашел тоненькую книжечку с пьесой малоизвестного в России (думаю, и в Японии) венгерского драматурга Фридеша Каринти «Черепаха, или Психи в таверне». По собственному признанию Сайто Аюму, десятиминутное повествование первоисточника он растянул на час. В принципе, переписал его и в том же году представил на суд зрителей. Так что спектаклю уже 22 года. Это тот счастливый случай, когда работа не отдает нафталином за давностью лет. Наверное, не многие академические театры могут похвастаться таким долгожителем в репертуаре. Кстати, коллектив возил его и на родину автора. По признанию режиссера, зрители смеялись в местах, в которых, по мнению японцев, причин для такой реакции не было. Оказалось, что сахалинцы тоже немало удивили Сайто Аюму и актеров в этом плане.

Понятно, что за такую долгую жизнь с постановкой происходили изменения, в некоторых случаях радикальные. Со временем вместо квартета в спектакле появился квинтет. Благодаря персонажу единственной женщины в составе исполнителей Хасигути Юкиэ. На сцену Чехов-центра пришлось выйти и ее недавно родившемуся сыну, которому изрядно надоело находиться за кулисами. Но такой импровиз выглядел как режиссерский ход. Ребенок с олимпийским спокойствием воспринял выход на публику и выступление на бис мини-духового оркестра.

Нам трудно судить, что представляла изначально пьеса самого знаменитого в Венгрии в 20-30-х годах прошлого века журналиста, сатирика, памфлетиста, пародиста и писателя. Потому что, опять же по признанию режиссера, он сочинил целый ряд эпизодов. Скажу как зритель, что это были фрагменты, которые вызывали гомерический хохот в зале. А в целом это мистификация зрительного зала - от начала до конца. Пациенты психиатрической лечебницы развлекаются, поочередно разыгрывая роли доктора и его подопечных. Причем веришь героям безоглядно. В спойлере меня трудно будет обвинить, поскольку на сахалинской сцене спектакль вряд ли кто увидит еще, разве что в Саппоро только съездить. Так вот, только в финале, когда герои на авансцене деловито жуют ужин, выясняется правда. И разговор вполне ведь нормальных людей: здраво рассуждают, аргументируют, почему здорово быть черепахой. А еще лучше – восходить к знатному черепашьему роду. Парадоксальность ситуации в том, что больные с точки зрения общества люди зачастую оказываются логичнее здоровых по мнению того же общества индивидов. Очень щепетильная проблема психологических отклонений человека, по-моему, редко решается так человечно и тонко, как в постановке гостей из Японии. И с таким чувством здорового юмора. Чего стоит только джаз-банд «психов из таверны». Кстати, никто из исполнителей музыкальными инструментами не владел, но по приказу постановщика они научились вполне прилично играть на духовых.

Не могу не отметить филигранную работу переводчика Екатерины Фартушной, не один год сотрудничающей с Sapporo Zoo. Блистательным диалогам героев на русском зрители обязаны ей. Мастерство актеров, умело балансирующих на грани фарса и драмы (кроме Сайто Аюму, это Сугано Ко, Цурумаки Кэйта, Симидзу Томоаки и Хасигути Юкиэ), по достоинству оценили и профессионалы. Актер Олег Теплоухов из Омского академического театра драмы признался, что «дико заинтересовался материалом». - Необычна сама ситуация, когда есть вопросы, а однозначных ответов нет. Исполнители работают на высоком профессиональном уровне, демонстрируя просто колоссальную технику. Вышел из зала под большим приятным человеческим впечатлением от увиденного, - поделился собеседник.

На традиционном обсуждении после спектакля зрители искренне благодарили гостей из Японии за постановку. Совершенно справедливо отметив, что театр из Саппоро привнес неповторимую ноту в палитру «Сахалинской рампы». В завершение вечера сахалинцам предложили дополнить дилемму, вынесенную в название спектакля. Гости предпочли вариант «Черепаха, или Посторонним вход воспрещен». Победитель получил приз от Чехов-центра.