Сахалинские экскурсоводы прошли стажировку на Байкале

Участники сахалинской «Школы экскурсоводов» побывали на берегах Байкала, чтобы перенять у коллег опыт по применению методов интерпретации в экологическом просвещении.

В стажировке приняли участие сотрудники и постоянные волонтёры клуба «Бумеранг», которые организуют полевые краеведческие экскурсии и занятия для детей и молодёжи.

В первые дни стажировки сахалинцы познакомились с историческим наследием Иркутска: побывали на экскурсиях, посвящённых истории города, сосланным в Сибирь декабристам, деревянному зодчеству Сибири, местным этносам и, конечно, озеру Байкал. А затем отправились в Байкальский заповедник, чтобы узнать, как на охраняемых территориях показывают посетителям ценность природного наследия. Они побывали на экологической тропе у подножья хребта Хамар-Дабан, на станции кольцевания птиц и в просветительском центре заповедника.

Пять дней программы пролетели очень быстро, несмотря на интенсивные практические занятия, которые начинались с рассветом и заканчивались к ночи. Все экскурсии сопровождались анализом того, как правильно выбирать и составлять темы, какие применять приёмы, чтобы занятия «цепляли» участников, как научиться не заваливать посетителей фактами, а давать им пищу для размышления. Участники стажировки обнаружили глубокие связи истории Иркутской и Сахалинской областей. Стажировку организовал клуб «Бумеранг» при финансировании альянса «Экодело» и поддержке общественных организаций «Сибирская ассоциация интерпретации природного и культурного наследия», «Большая байкальская тропа» и государственного биосферного заповедника «Байкальский». Все принимающие сахалинцев организации на протяжении нескольких лет успешно применяют методику интерпретации.

Напомним, что в 2016 году клуб «Бумеранг» организовал обучение группы профессиональных экскурсоводов и любителей по программе для гидов-интерпретаторов. Около 40 человек под руководством тренеров Сибирской ассоциации интерпретации обзорно познакомились с методикой интерпретации природного и культурного наследия и смогли оценить эффективность этого подхода к организации экскурсий и краеведческих занятий, при подготовке обучающих наглядных материалов. Применение интерпретационного подхода значительно повышает понимание и принятие краеведческого материала детьми и взрослыми. Методика интерпретации наследия используется во многих национальных парках мира, при работе с посетителями просветительских организаций. Она позволяет работать с посетителями не на уровне знаний и фактов, а на уровне осмысления взаимосвязей и ценностей. Концепцию интерпретации можно описать следующей фразой - через интерпретацию к пониманию, через понимание к правильному восприятию, от правильного восприятия к действиям по защите природы. Сахалинское объединение экскурсоводов-интерпретаторов продолжает работу и планирует новые совместные мероприятия с сибирскими коллегами, сообщает пресс-служба клуба «Бумеранг».