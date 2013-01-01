Ученые приступили к работе на острове Матуа

Корабли ТОФ доставили на остров Матуа Курильской гряды 148 человек, более 30 единиц различной техники и свыше 200 тонн грузов для работы совместной экспедиции Министерства обороны, Русского географического общества и Тихоокеанского флота, сообщает «Российская газета».

По словам начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Владимира Матвеева, участники экспедиции, техника и имущество были доставлены на остров большим десантным кораблем «Адмирал Невельской», киллекторным судном «КИЛ-168» и спасательным буксиром «СБ-522». Высадка в бухтах Айна и Двойная острова Матуа осуществлялась при помощи плавающих транспортеров и плашкоута.

Гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина соберут материалы для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории Матуа и соседних островов. Проведут видеосъемку рельефа дна в местах погружений для анализа гидрографических характеристик.

Членам экспедиции предстоит реконструировать активность вулкана Пик Сарычева за последние 100 тысяч лет, в том числе его исторические извержения, определить уровень современной активности. Это необходимо для оценки вулканической опасности территории и формирования долгосрочного прогноза.

Кроме того, продолжатся поиск и исследование объектов исторической военной техники и фортификационных сооружений периода Второй мировой войны. Продлятся и археологические работы по выявлению и изучению памятников истории и культуры различных эпох.

Как сообщает ТАСС, по итогам экспедиции 2017 года будут подготовлены материалы о перспективах дальнейшего освоения острова: составлены карты опасных природных явлений, проведен анализ альтернативных источников энергии, химического состава природных вод, потенциального плодородия почв и многие другие.

Это вторая экспедиция на Матуа, она продлится до сентября. Первая совместная экспедиция Минобороны и Русского географического общества на этот остров прошла в 2016 году. Сообщалось, что военные изучают возможность базирования на острове сил Тихоокеанского флота, что вызвало озабоченность Японии.