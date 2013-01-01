В семи микрорайонах Южно-Сахалинска отключат горячую воду

В семи микрорайонах Южно-Сахалинска сегодня на время гидравлических испытаний тепловых сетей отключат горячую воду.

С 10:00 до 18:00 будет прекращено горячее водоснабжение в микрорайонах №9, 11, 12, 12а, 13, 13а и 14. Согласно графику проведения гидравлических испытаний, будут опрессовывать теплотрассы № VII, XI, XXVI с ответвлениями.

В ходе предыдущих гидравлических испытаний тепловых сетей обнаружено 40 повреждений.

Как отметили в пресс-службе Сахалинской коммунальной компании, благодаря ежегодным ремонтам тепломагистрали стали значительно надежнее, технологические нарушения носят локальный характер, а их количество снизилось.