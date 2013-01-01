Сахалинцам разъяснят вопросы пенсионного обеспечения

Прямая телефонная линия по вопросам пенсионного обеспечения пройдет 20 июня в сахалинском отделении Пенсионного фонда РФ.

Получить консультации по любым волнующим вопросам пенсионного обеспечения, относящимся к компетенции ПФР, можно будет с 10:00 до 13:00 по телефонам: (4242) 49-55-42, 49-55-51, 49-55-68, сообщает пресс-служба областного отделения ПФР.

Напомним: с 2015 года действует новый порядок формирования пенсионных прав и расчёта размеров пенсии граждан. Пенсионные права на будущую пенсию теперь учитываются и накапливаются на индивидуальном лицевом счёте не в условных рублях, как прежде, а в баллах. В баллы также переведены пенсионные права, заработанные до 2015 года. При выходе на пенсию количество баллов за все годы будет суммироваться и умножаться на стоимость балла в году назначения пенсии. К полученной сумме ещё прибавится фиксированная выплата - это и будет полная страховая пенсия.