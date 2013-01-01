Митинг против обязательной установки «ЭРА-ГЛОНАСС» прошёл во Владивостоке

Митинг против обязательной установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные автомобили, ввозимые из-за границы, прошёл в воскресенье во Владивостоке, сообщает «Интерфакс».

Выступающие отмечали, что из-за нехватки устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» и непрозрачного распределения этих кнопок тысячи людей не могут получить свои автомобили.

- Более 17 тыс. машин зависли в ожидании. Также огромное количество автомобилей, купленных нашими гражданами, стоят в Японии. Изначально нам обещали, что проблема с нехваткой кнопок системы будет решена в июне, но теперь сроки сдвигают на август, - отметил один из выступающих.

Участники акции в резолюции потребовали до устранения проблем с поставками необходимого количества кнопок ввести мораторий на обязательную установку системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные автомобили, ввозимые из-за границы. Также они требуют отменить запрет на выдачу таможенными органами паспортов технических средств (ПТС) на б/у автомобили, ввезённые в Россию без системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

В резолюции митинга содержится требование законодательно ввести добровольную установку «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные автомобили, которые ввозятся из-за границы. Кроме того, участники митинга требуют проверить, соответствует ли деятельность АО «ГЛОНАСС» нормам законодательства, в частности, антимонопольного.Также активисты требуют «обязать «ГЛОНАСС» возместить ущерб автовладельцам за хранение автомобилей на складах временного хранения, понесенный в результате непродуманных действий по введению системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

- Если нас не услышат, мы будем объявлять голодовку, - сказал на митинге депутат думы Владивостока Андрей Галицких. О готовности объявить голодовку заявляли и другие представители инициативной группы.

По данным организаторов, на митинг пришли около 500 человек. В акции приняли участие автолюбители из других регионов РФ - Сахалина, Камчатки, Сибири. Один из участников добрался на митинг во Владивосток автостопом из Томска.

На сайте «ГЛОНАСС» сообщается, что, по данным на конец мая, на Дальний Восток поставлено 5,2 тыс. комплектов оборудования.

- Проблема дефицита аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС» на Дальнем Востоке будет решена к августу, - говорится в сообщении.

С 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей - обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Однако регламент не определил порядок оборудования этой системой подержанных или новых машин, которые ввозятся в РФ. Сертифицированных центров, где можно было бы это делать, на Дальнем Востоке не оказалось. В итоге таможенные склады начали заполняться. После вмешательства в ситуацию федеральных чиновников таможня начала выдачу документов. В настоящее время в России введен временный порядок оформления подержанных автомобилей, ввозимых на территорию страны.