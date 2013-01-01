На Сахалине студенты впервые сдают экзамен по стандартам WorldSkills

Сегодня на базе Сахалинского строительного техникума проходит демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Россия по компетенции «Сварочные технологии».

По информации регионального министерства образования, в нем участвуют 19 студентов выпускной группы №СВ-16 по профессии «Сварщик ручной и частично механизированной наплавки».

- В этом году выпускникам сахалинских техникумов представилась возможность пройти один из этапов государственной итоговой аттестации в совершенно новом формате - демонстрационного экзамена. В ходе экзамена ребята должны продемонстрировать полученные за время учебы профессиональные навыки и уровень своей квалификации. Задания для будущих специалистов усложнены и максимально приближены к реальным условиям современного производства, - рассказала экзаменационный эксперт Алевтина Верещагина.

Экзаменационные материалы разработаны национальными экспертами на основе конкурсных заданий финала IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Россия.

Само испытание состоит из нескольких этапов – проверки и настройки оборудования экспертами, инструктажа, экзамена и подведения итогов. Оценки выставляют независимые эксперты, социальные партнеры и потенциальные работодатели.

Отметим, что на территории Сахалинской области демонстрационный экзамен проводится в качестве эксперимента. Он пройдет по компетенциям «Электромонтаж» (на базе Сахалинского промышленно-экономического техникума»), «Сварочные технологии» (на базе Сахалинского строительного техникума), «Парикмахерское искусство» (на базе Сахалинского техникума сервиса) и «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» (на базе Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства). Всего в этом году в экзамене примут участие 75 студентов выпускных курсов учреждений среднего профессионального образования Сахалинской области. Министерство образования и науки России вводит для выпускников колледжей демонстрационный экзамен вместо текущей практики написания дипломной работы, так как это является необходимостью для демонстрации студентами приобретённых навыков и умений, которые делают их специалистами международного уровня. Демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills – это модель независимой оценки качества подготовки кадров, позволяющая обучающемуся в условиях, приближенных к производственным продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции. В перспективе поэтапно планируется интегрировать демонстрационный экзамен в итоговую аттестацию во всех субъектах РФ.