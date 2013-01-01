Троих сахалинцев поймали на браконьерской добыче краснокнижной калуги

Сахалинские пограничники 17 июня задержала очередную преступную группу, которая специализировалась на незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», в ее состав входили трое жителей Охинского района. По информации ведомства, их деятельность «носила устойчивый характер». Браконьеров интересовал в основном исчезающий вид семейства осетровых, краснокнижная калуга. При этом они соблюдали законы конспирации и продавали добычу только проверенным покупателям.

Охинцы были захвачены с поличным при выгрузке добытой и уже переработанного деликатеса на побережье залива Байкал южнее охинского села Москальво. В результате оперативно-разыскных мероприятий водные биологические ресурсы, а также катер с подвесным двигателем, прицеп для его транспортировки и трактор изъяты в качестве вещественных доказательств.

В настоящее время с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления сотрудниками Пограничного управления проводится комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий. В отношении задержанных лиц решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконные добычу и оборот особо ценных диких животных и ВБР, занесенных в Красную книгу РФ, информирует пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области.