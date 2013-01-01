«Единая Россия» проверит возможности регионов для внедрения онлайн-касс

Предпринимательская платформа «Единой России» проведет мониторинг доступа в интернет населенных пунктов для внедрения онлайн-касс

«Предпринимательская платформа «Единой России» проведет широкое анкетирование в 85 регионах РФ с целью выяснения, в каких населенных пунктах отсутствует Интернет-подключение, необходимое для перехода на новую контрольно-кассовую технику (ККТ).

- Результаты мониторинга будут представлены в конце июня, – заявил руководитель мониторинговой группы по внедрению ККТ Предпринимательской платформы Дмитрий Сазонов в ходе селекторного совещания. По его словам, мониторинг призван выявить, в каких населенных пунктах в действительности отсутствует Интернет-соединение.

Мы разработали анкету для проведения мониторинга по наличию точек доступа к Всемирной сети в населенных пунктах РФ. Вопросник доступен как в электронном, так и в бумажном формате – для населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к сети Интернет. Анкетирование уже запущено – оно продлится до 26 июня. Члены Предпринимательской платформы проанализируют и обобщат полученные данные, которые позволят выработать наиболее эффективные предложения по успешному внедрению онлайн-касс, – заявил Сазонов.

Он добавил, что в настоящее время перечни уже приняты в 81 субъектах РФ. «При этом в Москве, Санкт-Петербурге и республике Крым нет пунктов, где отсутствует подключение. Однако представленные данные из других регионов могут оказаться недостоверными. Кроме того, в одной из республик подобный перечень отсутствует в принципе», – отметил парламентарий.

Сазонов добавил, что по итогам проведения первого этапа мониторинга партийной Платформе удалось добиться отмены штрафов и других видов административной ответственности для тех предпринимателей, которые сделали все возможное для приобретения техники (заключили договоры, отправили заявки на подключение к сети и так далее). Соответствующее письмо-разъяснение было дано Минфином РФ. «Таким образом, Предпринимательской платформе удалось защитить добросовестных предпринимателей, не успевших перейти на «онлайн-кассы» по независящим от них обстоятельствам», – рассказал он.

В свою очередь, сопредседатель Предпринимательской платформы Ольга Алексеева остановилась на проблемах, которые выявлены на первом этапе мониторинга. Они сводятся к дефициту оборудования и фискальных накопителей, низкому уровню технического обслуживания и покрытия интернетом и пр.

Для предстоящего мониторинга платформа выработала четкий план действий. По мнению Ольги Алексеевой, в России есть все возможности для безболезненного внедрения новой контрольно-кассовой техники в регионах.