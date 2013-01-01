Сахалинские поисковики уточнили обстоятельства гибели военных летчиков.

В результате большой работы по архивным материалам активисты сахалинского отделения «Поискового движения России» установили обстоятельства гибели военных летчиков.

Как рассказал РИА «Сахалин-Курилы» глава островных поисковиков Артем Бандура, их могилы находятся в районе урочища Ольховатка в Анивском районе. В настоящее время за могилами ухаживают школьники села Таранай, которые буквально на днях снова побывали там и высадили цветы на могилах. На нескольких захоронениях есть данные, остальные безымянные. Теперь неизвестных могил осталось меньше.

Установлено имя Ивана Фёдоровича Коробова. Он родился 21 декабря 1922 года в деревне Селезнево, Смоленской области. Участник Великой Отечественной войны, служил в 81-й стрелковой пехотной бригаде, был ранен в 1942 году. Через год он поступил в 3-ю школу летчиков при ВВС ВМФ и окончил ее в 1944 году, после чего был направлен в ВВС ТОФ, где проходил службу во 2-й эскадрилье 58-го истребительного авиационного полка 18-й авиационной дивизии ВВС ТОФ в звании лейтенанта. Погиб 26-летний герой 11 сентября 1948 года. После выполнения задания при заходе на посадку на самолете Р-63 «КингКобра» на высоте 400 метров сорвался в плоский штопор и врезался в землю.

- Нужно отметить, что американские самолеты «КингКобра» были неустойчивы при полете без боезапаса, летчикам запрещалась выполнять фигуры высшего пилотажа. Косвенно это могло послужить причиной катастрофы, так как самолет летел после отработки стрельб, - отметил поисковик Алексей Охрименко. На другом захоронении указаны два летчика. Солдатов Михаил Иванович и Караваев Пётр Михайлович служили во 2-й эскадрилье 60-го штурмового авиационного полка 16-й смешанной авиационной дивизии ВВС ТОФ. 10 июля 1946 года на стрелково-бомбардировочном полигоне в Таранае во время выполнения тренировочного полета на высоте 600 метров у самолета Ил-2 загорелся мотор. Самолет с потерей высоты 150-200 метров, креном 50-60 градусов врезался в землю. Летчик и воздушный стрелок погибли.

Михаил Иванович Солдатов

Михаил Солдатов родился 9 января 1924 года в деревне Гранки Пензенской области. С 1941 года – курсант Военно-морского авиационного училища им. И. В. Сталина, затем курсант Военно-морского минно-торпедного авиационного училища им. С. А. Леваневского. В рядах ВВС с 1943 года. Участник Великой Отечественной войны, награжден орденами Красного знамени и Отечественной войны I степени во время службы на Черноморском флоте в 1944 году. Звание лейтенанта получил в 1945 году. Был заместителем командира 2-й эскадрильи 60-го авиационного полка 16-й смешанной авиационной дивизии ВВС ТОФ. Относительно стрелка Петра Караваева не удалось обнаружить новых сведений.