Цикл передач и фильм о заповеднике «Курильский» выйдет на экраны до конца года

Второй год подряд в заповеднике «Курильский» работает команда профессиональных операторов белорусской киностудии AVES - Игорь и Никита Бышневы.

В прошлом году журналисты отсняли семь сюжетов для передачи «Миллион вопросов о природе» телеканала «МИР». Планы этого года обширнее: помимо продолжения съемок телесюжетов, работа над полнометражным документальным фильмом о Курильских островах, сообщает пресс-служба заповедника.

Команда белорусской киностудии - объединение самых разных специалистов в области съёмки природы. В этом году съёмочная группа состоит из трёх человек – это профессиональные операторы и фотографы: Игорь и Никита Бышневы и Дмитрий Якубович. Первый съёмками природы занимается всю жизнь, два года назад вместе с женой создал собственную киностудию AVES.

- В этом году мы снимаем не только цикл передач для телерадиокомпании «Мир» для блока «Заповедная Россия», но и работаем над полнометражным документальным фильмом с рабочим названием «Курилы – жизнь на краю света». Все материалы должны быть готовы в 2017 году, так как это год 100-летия заповедной системы России, - рассказал художественный руководитель киностудии Игорь Бышнев.

В этом году с погодой повезло. Было много солнечных дней, и удалось снять почти всё, что задумывалось.

- Для нас Кунашир – яркая мозаика ландшафтов и встреч с животными и растениями. Кордон «Андреевский» стал для нас домом, там мы много пережили и отсняли. Туда мы приезжали в прошлом году и возвращались снова и снова в этом году, уже как домой. Нам много помогали сотрудники заповедника, они стали настоящими участниками съемок наряду с нашей съёмочной группой, - поделился Бышнев. .

Для экспедиции на Курилы закупили специальную технику, позволяющую использовать ночной свет и выполнять замедленную видеосъёмку. Такая съёмка позволяет зрителям рассмотреть особенности поведения животных, движения растений, природных явлений (дождь, волны). С помощью коптера удалось очень близко снять каланов, японских бакланов, которые деловито занимались своими делами, медведя, пытавшегося отогнать настойчивую белую «жужжалку», танец японских журавлей. - Казалось, мы видели у некоторых животных человеческие черты характера. Так, на съёмках мечения японского журавля было очень трогательно наблюдать, как самец волнуется за самку во время этой очень непростой манипуляции. При этом он терпеливо насиживал яйца, пока его подруга не вернулась к гнезду, - рассказал Бышнев. - Мы долго мечтали снять махаона Маака, но было прохладно, и бабочки встречались редко. В предпоследний день нашего пребывания на Кунашире светило яркое солнце, на склоне Тяти у кратера Отважный великолепный махаон долго дразнил нас, летая взад и вперёд над шлаковыми полями. Когда мы уже устали за ним гоняться, он присел на одной из полянок и позволил себя снять во всех ракурсах, - добавил он. Сбылась мечта увидеть в дикой природе и снять на видео каланов. Целая группа каланов с малышами и влюбленная пара – все они станут героями нового фильма.