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13:26 / Общество / выплаты / беременность  

Сахалинские выплаты беременным и за рождение первенца вернут всем

Выплаты на питание беременным женщинам, детям до трех лет и при рождении первого ребенка, предусмотренные в Сахалинской области, восстановят в полном объеме. Соответствующие поправки в действующий закон островные депутаты рассмотрели на заседании думского комитета по социальной политике 19 июня.

Первый замминистра соцзащиты Татьяна Алексашина напомнила, что в апреле в областные законы были внесены изменения, которыме ввели критерий нуждаемости для получателей отдельных мер социальной поддержки. Так, единовременную выплату за первенца и ежемесячные пособия на питание беременным и детям до трех лет оставили только для тех, чей среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума, а для остальных получателей их приостановили на три года.

– Данное решение было принято исходя из поставленных задач и предоставленных федеральным законодательством полномочий. Между тем выбор наиболее эффективного правового механизма, гарантирующего сохранение уровня социальной поддержки граждан, остается за органами госвласти, ответственными за предоставление мер соцподдержки, – пояснила Алексашина.

Новыми изменениями разработчики предлагают расширить круг лиц, имеющих право на данные выплаты. Согласно законопроекту, таким правом смогут воспользоваться все получатели, независимо от среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина).

– Поскольку экономия от введения критерия нуждаемости должна была составить 55 млн рублей и они не были перераспределены на другие меры соцподдержки, принятие данного закона не потребует дополнительных бюджетных расходов, – добавила замминистра.

Кроме того, по словам Алексашиной, тем, кто не смог получить выплаты из-за введенного критерия нуждаемости, также предоставят право на указанные пособия. От них соответствующие заявления в органах соцзащиты будут принимать до 1 сентября 2017 года.

Во время обсуждения законопроекта депутат Андрей Хапочкин высказал мнение, что критерий нуждаемости в документе все же необходим. По его словам, встречи в районах показали, что островитян устроил бы критерий в размере среднедушевого дохода семьи до трех прожиточных минимумов. Он пояснил, что таким образом под действие закона попали бы примерно 99% потенциальных получателей и «отсеялись» бы семьи с высокими заработками.

Депутат Наталья Коршунова отметила, что во время встреч с населением звучали разные мнения: как по корректировке критерия нуждаемости, так и по его полной отмене. По ее словам, большинство сахалинских женщин поддерживают второй вариант изменений.

В итоге законопроект единогласно поддержали все члены комитета по соцполитике. Председательствующий на заседании парламентарий Виктор Любушкин добавил, что в первом чтении документ облдума будет рассматривать 22 июня, а уже на следующий день его должны утвердить во втором чтении.

Теги  Выплаты Областная Дума Законы Беременность
Автор текста: Любовь Кондрашова

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