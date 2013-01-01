В Южно-Сахалинске на надземном переходе заработал подъёмник
Подъёмник на надземном пешеходном переходе в Южно-Сахалинске торжественно открыли 19 июня. Два лифта, предназначенные для маломобильных граждан и мам с колясками, готовы к работе.
Управление лифтом довольно простое: внутри – три кнопки, которые закрывают двери, поднимают и опускают платформу. С помощью отдельной кнопки в случае неполадок можно вызвать аварийную службу. Грузоподъёмность одного лифта – 325 килограммов. В нём легко поместится инвалид-колясочник с сопровождающим.
- Это очень нужный объект, чтобы инвалиды могли перемещаться по нашему городу. Ещё и второй надо сделать, - поделился впечатлениями член областной организации инвалидов Андрей Крамаренко, который первым опробовал лифт. - Без сопровождающего мне было бы тяжеловато справиться с кнопками, но инвалиды редко ходят одни.
Сегодня сопровождающим Андрея Крамаренко был губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
- Нужно, чтобы все надземные переходы, виадуки, которыми пользуются люди, были предназначены для передвижения маломобильных групп. Не только инвалидов, но и пенсионеров, которым трудно преодолеть десятки ступенек, особенно если человек идёт с сумками, - сказал Кожемяко.
Он добавил, что сейчас на всех областных и муниципальных дорогах, где будут строиться надземные переходы, оборудование лифтов будет включаться в проект.
Говоря о надземном переходе на проспекте Мира, губернатор отметил, что предусмотреть лифт нужно было сразу.
- Я долго об этом просил министерство транспорта. С момента обращения и до открытия прошло полтора года. Но сейчас мы начинаем возводить подъёмник на втором надземном переходе, у школы №13, - сказал Кожемяко.
Строительство объекта шло с августа прошлого года. Причина таких растянутых сроков, по словам главного инженера подрядной организации - сахалинского филиала АО «Труд» Александра Мальчевского, - в длительных таможенных процедурах. Именно эта модель подъёмника, хоть и изготовлена в Брянске, нуждается в комплектующих иностранного производства. Их пришлось закупать в Эстонии.
Строительство подъёмника обошлось бюджету в 4,5 млн рублей.
Обслуживать лифты будет компания «ДВ лифтмонтаж», выигравшая аукцион. Она будет следить за чистотой объекта и выезжать на место в случае неполадок. Позже в кабинках установят камеры видеонаблюдения. Рабочим его хотят сделать с 06:00 до 00:00.
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