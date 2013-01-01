В Южно-Сахалинске на надземном переходе заработал подъёмник

Подъёмник на надземном пешеходном переходе в Южно-Сахалинске торжественно открыли 19 июня. Два лифта, предназначенные для маломобильных граждан и мам с колясками, готовы к работе.

Управление лифтом довольно простое: внутри – три кнопки, которые закрывают двери, поднимают и опускают платформу. С помощью отдельной кнопки в случае неполадок можно вызвать аварийную службу. Грузоподъёмность одного лифта – 325 килограммов. В нём легко поместится инвалид-колясочник с сопровождающим.

- Это очень нужный объект, чтобы инвалиды могли перемещаться по нашему городу. Ещё и второй надо сделать, - поделился впечатлениями член областной организации инвалидов Андрей Крамаренко, который первым опробовал лифт. - Без сопровождающего мне было бы тяжеловато справиться с кнопками, но инвалиды редко ходят одни.

Сегодня сопровождающим Андрея Крамаренко был губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. - Нужно, чтобы все надземные переходы, виадуки, которыми пользуются люди, были предназначены для передвижения маломобильных групп. Не только инвалидов, но и пенсионеров, которым трудно преодолеть десятки ступенек, особенно если человек идёт с сумками, - сказал Кожемяко. Он добавил, что сейчас на всех областных и муниципальных дорогах, где будут строиться надземные переходы, оборудование лифтов будет включаться в проект.

Говоря о надземном переходе на проспекте Мира, губернатор отметил, что предусмотреть лифт нужно было сразу. - Я долго об этом просил министерство транспорта. С момента обращения и до открытия прошло полтора года. Но сейчас мы начинаем возводить подъёмник на втором надземном переходе, у школы №13, - сказал Кожемяко.