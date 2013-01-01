Районный летний фестиваль «Радуга детства» прошел в Аниве
11 команд из Анивы, Троицкого, Успенского, Огоньков и Тараная собрал четвертый районный летний фестиваль «Радуга детства».
По информации пресс-службы администрации муниципального образования, организацию и проведение фестиваля взял на себя педагогический коллектив Дома детского творчества Анивы. По замыслу организаторов, в начале лета все детские летние оздоровительные площадки собираются в районном Доме культуры и представляют свои визитные карточки в виде творческих номеров.
Воспитанников лагерей дневного пребывания и клубных формирований поздравила вице-мэр Наталья Богомолова. Она пожелала ребятам активного и насыщенного событиями отдыха, поздравила с началом летних каникул и дала старт фестивалю.
Фестивальные состязания за победу в номинациях «Профи», «Мастера», «Оригиналы», «Восходящие звезды», «Дружные ребята», «Дебют», «Все краски мира», «Вместе мы сила» и другие продолжались в течение двух часов.
Первыми стильную вокально-танцевальную программу продемонстрировала команда «Соло» Дома детского творчества. Оригинальными костюмами отличился «Книговенок» из Анивы, ребята выступили в образах книжных героев. Команда из Тараная подготовила зажигательный танец, а «Играй город» по традиции устроил зарядку для всех зрителей. Члены «Олимпа» из детской спортивной школы поведали о том, как проходит их день в лагере.
Уровень исполнения самодеятельных артистов, по мнению жюри, растет из года в год. Прошлогодние дебютанты – площадки анивских школ №1 и №2 более серьезно отнеслись к перфомансам. Их выступления были похожи на настоящее зрелищное шоу. Уверенно выступают и младшие школьники – представители начальной школы №7 из Троицкого покорили ярким вокально-хореографическим выступлением. Блистали на сцене огоньковцы и успеновцы. Серьезную постановку представила троицкая школа №5. Ребята подготовили литературно-музыкальную композицию к 70-летию образования Сахалинской области.
В завершение фестиваля всем командам вручили грамоты о победе в соответствующих номинациях. Но самым главным подарком стали вкусные торты для всех участников.
Фото с сайта администрации
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