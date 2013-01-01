740 сахалинских выпускников написали ЕГЭ по химии и истории

Сегодня выпускники Сахалинской области приступили к сдаче Единого государственного экзамена по химии и истории. Отметим, что данные предметы одиннадцатиклассники пишут по выбору.

На экзамен по истории пришли 455 человек. Химию писали 285 выпускников. Чтобы успешно сдать ЕГЭ, ребятам необходимо набрать по стобалльной шкале 36 баллов по химии и 32 балла по истории. Экзамен по истории длился 3 часа 55 минут (235 мин.), по химии – 3 часа 30 минут (210 мин.). Свои результаты ЕГЭ по химии и истории одиннадцатиклассники узнают 4 июля. Организаторы и общественные наблюдатели отметили, что нарушений и технологических сбоев во время проведения сегодняшних экзаменов не зафиксировано.

- Мне хочется отметить, что основная масса выпускников сдала экзамены. Остались единицы тех, кто придет на итоговую аттестацию в резервные дни. Надо сказать, что в этом году экзаменационная кампания на территории Сахалинской области проходит в штатном режиме. Большую помощь в объективности и честности проведения ЕГЭ нам оказывают общественные наблюдатели. Стоит отметить, что та большая разъяснительная работа, которую мы проводим накануне экзаменов с выпускниками и их родителями, приносит свои положительные результаты. Школьники более ответственно отнеслись и к выбору экзаменов, и к соблюдению правил и требований на самом экзамене, - подчеркнула министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова.

С 20 июня начнутся резервные дни экзаменационного этапа. Написать экзамен в резервные дни могут те, кто получил неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русский язык или математика), пропустил его по уважительной причине или выбрал совпадающий по срокам предмет. Кроме того, в резервные сроки ЕГЭ могут сдавать и выпускники прошлых лет. Как сообщалось ранее, основной период ЕГЭ-2017 продлится до 1 июля.