Южносахалинцам дали шанс спеть в День города

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», победитель получит право выступить в праздничной программе, посвященной 135-летию областного центра.

Заявки на участие принимаются по 5 июля включительно. Прослушивания конкурсантов, которые смогут попасть в полуфинал, исполнив два разнохарактерных произведения, запланированы на 21, 28 июня и 5 июля. К участию в певческом состязании допускаются непрофессиональные певцы (солисты и дуэты) от 18 лет и старше. Положение о проведении конкурса и форма заявки размещены на официальном сайте ГДК «Родина» http://rodina-dk.ru/2017/06/13/poyushhij-gorod.

Заявки принимаются по адресу: Южно-Сахалинск, проспект Мира, 83, а также по телефону (4242) 72-84-85 (факс 50-60-92) и по электронной почте dkrodina@yandex.ru.

Полуфинал намечен на 19 июля, а 22 июля 11 полуфиналистов будут сражаться за звание победителя. Конкурс непрофессиональных исполнителей «Поющий город» входит в программу общегородского творческого проекта «Культурная столица», посвященного юбилею Южно-Сахалинска.

Справки по телефону (4242) 72-84-85.

Информация о программе «Культурной столицы» размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1491/1090 и постоянно обновляется.