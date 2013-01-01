Сахалинцы могут жаловаться в прокуратуру на нарушения в колониях

В Сахалинской областной прокуратуре открыта горячая телефонная линия по вопросам соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в местах лишения свободы.

По информации пресс-службы ведомства, мероприятие проводится в рамках надзора за соблюдением законов в исправительных учреждениях области. Сотрудники надзорного ведомства ждут звонков от островитян с 19 по 23 июня по телефону (4242) 24-20-18. Жители региона могут обращаться по поводу нарушений при исполнении уголовных наказаний, связанных с лишением свободы. По всем обращениям будет организовано рассмотрение.

В этот же период времени по данным вопросам будет организован прием граждан. Жителей области выслушают с 16:00 до 17:00 по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 283.