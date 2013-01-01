Сурхарбаан третий

Бурятский национальный праздник собрал представителей всех диаспор, проживающих на Сахалине

Юрта в парке

В минувшие выходные Сахалинское бурятское землячество «Байкал» в третий раз объединило островитян на веселом национальном празднике Сурхарбаан. Количество зрителей существенно выросло из-за места его дислокации. Если первые два раза Сурхарбаан проводили на стадионе села Дальнего, то в этом году познакомиться с одним из древнейших народных празднеств люди могли в парке имени Гагарина в Южно-Сахалинске. Поскольку поток отдыхающих в одном из самых любимых уголков областного центра велик, пропорционально выросла и аудитория.

Как поделилась руководитель «Байкала» Ольга Цырендоржиева, в этом году удалось поставить непременный атрибут Сурхарбаана – настоящую юрту. – Мы ее купили на средства гранта правительства области, который выиграли в прошлом году. На конкурс мы представляли проект «Калейдоскоп культур». Кстати, красочные костюмы наших ведущих приобретены тоже на эти деньги, – рассказала глава землячества. Высокий купол традиционного переносного жилища был виден издали. Он стал своеобразным манком для гостей парка. Так попал на праздник южносахалинец Александр Делюгай с трехлетней дочкой Ксюшей. Девчушка вначале увидела стоящих рядом огромных матрешек, а затем заинтересовалась юртой и яркими национальными костюмами. Сам глава семейства не первый раз на Сурхарбаане, но признался, что организаторы каждый раз находят чем удивить зрителей.

Убранство юрты вызвало интерес и у начальника управления по делам национальностей регионального правительства Дмитрия Лугина. Как рассказала одна из хозяек праздника Арюна Цыдыпова, центр юрты сродни красному углу в русской избе. – Главное место называется бурхан. На бурятском языке слово означает и божество, и Будду. На столике перед его изображением должна стоять пиала с молоком, белый цвет которого символизирует чистоту помыслов. Мы сюда обязательно ставим сладости, ырхы (аналог мусульманских четок), чашечку с благовониями. Угол непременно украшается хадаками – ритуальными длинными шелковыми шарфами. Они могут быть самых разных расцветок, но каждая имеет особое значение. Синяя, например, символизирует небо, вечность мира и долголетие. Вручаются они в знак уважения самому почетному гостю праздника, – поделилась Арюна Цыдыпова, в будни – сотрудница Сахалинской областной научной библиотеки.

С миру по нитке

По справедливому замечанию Дмитрия Лугина, такие праздники, как Сурхарбаан, на самом деле получаются межнациональными, потому что в них участвуют представители всех диаспор, проживающих на Сахалине. Среди них сегодня были и очень редкие. Ярослав Кискоров – из народности шорцы, которых в России осталось всего около 10 тысяч. На Сахалин старший лейтенант, связист приехал после окончания Московского военного университета. В семье двое детей – трехлетняя Лиза и новорожденный сын. Остров покорил природой и дружелюбием людей.

Этот тезис подтвердила и член сахалинского подразделения Ассамблеи народов России Майя Кириллова. – Второй год «Байкал» работает в составе нашего общественного объединения. В этот раз решили провести праздник в парке, ближе к городу. И все члены ассамблеи помогли коллегам всем, чем могли. В культурной программе Сурхарбаана участвуют фольклорный ансамбль «Дуслык» культурной автономии татар Южно-Сахалинска, творческий коллектив армянской диаспоры. Ассамблея предоставила организаторам нужное техническое оборудование, в том числе и для спортивных состязаний. Например, стол для армрестлинга. Мы подготовили и подарки для победителей соревнований. Вообще, это здорово, что Сурхарбаан в целом стал спортивным праздником, пропагандирующим здоровый образ жизни, – подчеркнула Майя Владимировна. Не пропустил возможности поздравить с национальным праздником бурят и председатель киргизской диаспоры на Сахалине Ишембет Толбаев. Он, кстати, воспользовался возможностью пригласить друзей на большое событие по случаю окончания поста, которое пройдет в Южно-Сахалинске в июле. Соратники по ассамблее всегда почетные гости на таких праздниках. А священный хадак в этом году преподнесли руководителю Ассамблеи народов Сахалина Саркису Акопяну.

Он отметил в коротком поздравлении, что красочной палитрой культуры Россия обязана своему многонациональному составу. Свое место в ней занимает и Бурятия. Доказала это культурная программа нынешнего года, усиленная профессионалами. Вокальная часть мощно прозвучала благодаря солисту Виталию Цырендормаеву, а гвоздем танцевальной стал гость из Бурятии – выпускник республиканского хореографического колледжа в Улан-Удэ Цыдып Ямжитов. Монгольский танец баяд в его исполнении удивительно гармонировал с парковым пейзажем.

Но для того, чтобы богатое наследие осталось и потомкам, его необходимо непременно пропагандировать. – Сахалинская ассамблея успешно реализует проект «Уроки дружбы». В его рамках островным школьникам рассказывают о культуре и обычаях народов, проживающих в регионе. А их в области представлено более 120. Ведь уважение к человеку, не похожему на тебя, может родиться только из знания о культуре и истории представителя другой национальности, – уверен Дмитрий Лугин.

Игры настоящих мужчин

Праздники, подобные Сурхарбаану, актуализируют качества, которые искони культивировались у сильной половины человечества. К слову, Сурхарбаан переводится как «три игрища мужей». И главными частями праздника всегда были состязания в стрельбе из лука, конные скачки и борьба. По словам Ольги Цырендоржиевой, соревнования искусных наездников в городских условиях практически невозможны, поэтому их заменяют импровизированные скачки на деревянных лошадках. А вот два других состязания привлекают немало участников. Примерить на себя титул главного батыра праздника, который присуждается победителю борцовских поединков, в этом году пожелали 34 участника. Секретами бурятского «бухэ барилдана» поделился главный судья Цырен Абидуев. Оказалось, что в борьбе важны три точки. Если одной из них участник касается земли, он выбывает из претендентов на получение живого барана – главного приза праздника. В парке поединки шли на борцовском мате, а не на земле – древнюю традицию трансформировали во имя безопасности. Кстати, тройка победителей в группе мужчин в этом году сложилась любопытная. Круторогое животное и денежный приз достались осетину Алану Тегетаеву. Поклонникам самбо хорошо известно имя мастера спорта, победителя и призера всероссийских и региональных турниров. Что ж, талантливый спортсмен хорош в любом виде единоборств. Профессионального борца, конечно, сложно было одолеть любителю. Якут Афанасий Старостин – виртуоз в национальном «хапсагае», в финале уступил главному батыру и довольствовался планшетом. Триумфатору прошлого года Арсалану Доржиеву из Бурятии на этом Сурхарбаане не повезло – стал только третьим. Кстати, перед началом он признался, что будет нелегко, на остров приехало много достойных соперников из числа алтайцев. Думаю, что утешением Арсалану станут слова Саркиса Акопяна: «Тот не узнает сладости победы, кто не познал горечи поражений». Ну, и крутая гарнитура к гаджету, может быть, утешит бронзового призера. В детской группе за победу боролись семеро участников 14 лет. Героем дня стал южносахалинец Аюр Баданов. Честь Бурятии отстоял и Руслан Шагдуров, завоевавший третье место. А на вторую ступень пьедестала он пропустил корейца Эрика Кима. В конкурсе гиревиков победу праздновал алтаец Андрей Самойлов. Сотрудник сахалинского подразделения Национальной гвардии России 16 раз выжал две железные махины весом 32 килограмма каждая. В батальоне армейской полиции, где служит богатырь, у него рекорд – 25 раз.

Недюжинная сила требовалась и в самом необычном соревновании – древней игре «гээр шаалган». В ней нужно двумя руками разбить вываренную кость. Как рассказал Арсалан Доржиев, он привез на Сахалин лопатку удивительного животного, выведенного скрещиванием горного яка с домашней коровой. Эту кость второй год не могли одолеть силачи. Однако Сурхарбаан этого года оказался для «неподдающейся» последним: лопатка раскололась в руках бурятского богатыря Болота Мархаева.

Турнир лучников не оставил равнодушными даже случайных гостей. Одним из них был Константин Ратушный из города Амурска Хабаровского края. Под руководством председателя сахалинского клуба лучников «Сокол» Владимира Степина он освоил азы древнего искусства и всерьез заинтересовался им.

Дым Отечества

Евгений Корзюк родом из Кяхтинского района Бурятской АССР. Служил по контракту в пятой танковой бригаде Восточного военного округа, затем перевелся на Курилы, а оттуда на Сахалин. В части много сослуживцев из родных краев, от них и узнал о празднике. – Это родной праздник для всех, кто связан с Бурятией. Конечно, у нас он проходит масштабнее, с настоящими скачками. Вообще, для жителей Бурятии все национальные праздники в крови. Я обожаю на празднике белого месяца есть буузы, именно так правильно следует называть позы. Но Сахалин за короткое время просто полюбил: здесь очень дружелюбные и гостеприимные люди – как на моей родине. Подумываю даже остаться на острове, тем более, частичка Бурятии здесь уже есть. Раз в год Сурхарбаан напомнит о ней, – поделился военнослужащий.