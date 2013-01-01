Проект Сахалин – материк включили в план развития транспортной системы РФ

О реанимировании планов соединения острова с континентальной частью страны во время ежегодной прямой линии 15 июня сообщил президент Владимир Путин.

А позднее министр транспорта России Максим Соколов в интервью журналистам рассказал об уже имеющихся предпроектных решениях. По его словам, проект строительства перехода в двух вариантах – мост или тоннель – включен в государственную Стратегию развития транспортной системы. Рассматривается он и как часть другого более крупного начинания – оно предполагает сухопутное соединение России и Японии через Сахалин. В этом случае обе страны получат существенные выгоды – например, начнет действовать транспортный коридор, позволяющий, по оценкам, обрабатывать более 40 миллионов тонн грузов в год. Главной его составляющей станет железная дорога.

О взаимодействии в вопросах реализации проекта сахалинские власти договорились с руководством ОАО «Российские железные дороги». Губернатор Олег Кожемяко ранее провел переговоры с главой компании Олегом Белозеровым, а накануне встретился с начальником Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) Николаем Маклыгиным. Речь, в частности, шла о поиске оптимальных вариантов строительства к будущей переправе подъездных путей на территории Сахалина и Хабаровского края.

Олег Кожемяко отметил, что островной регион готов активно участвовать в этой работе, решая вопросы отвода земель, совместного проектирования и строительства дорожной инфраструктуры.

- Проект имеет исключительное значение для Сахалина, его социально-экономического развития и надежного транспортного сообщения с континентальной частью страны, - отметил на встрече с начальником ДВЖД губернатор. – Еще один важный момент связан с интеграцией региона в единое ценовое пространство страны. Сегодня привезенные на остров морским путем все основные товары, включая продукты питания и строительные материалы, резко вырастают в цене. Приобретая их, жители области несут дополнительные расходы. Очевидно, что строительство перехода между Сахалином и материком привело бы не только к увеличению надежности и скорости поставок грузов на остров, но и существенным образом отразилось бы на их стоимости.

Николай Маклыгин согласился с этими доводами, подчеркнув, что проект выгоден и железнодорожникам.

- Основное преимущество транспортного перехода для железной дороги – значительный рост грузооборота – по прогнозам - до нескольких миллионов тонн. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы между островом и основной частью страны появилось сухопутное соединение, - сказал начальник Дальневосточной железной дороги.

С 2003 года, добавил он, на Сахалине ведется так называемая «перешивка» стальной магистрали на общероссийский стандарт, что является важным и необходимым условием при создании единой транспортной сети. Сегодня под материковый габарит реконструировано 619,4 километра главного пути из 806 километров.