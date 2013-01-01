На Сахалине создадут два новых поселения

Два новых поселения создаются на Сахалине.

Об этом заявил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев. По его словам, планируется, что до конца июля будет принято решение Собрания Долинского района.

Кроме того, в рамках программы «Дальневосточный гектар» в Сахалинской области могут увеличиться границы четырех поселений в Анивском, Долинском и Корсаковском районах.

Как отметил замглавы Минвостокразвития, в макрорегигоне разработаны «дорожные карты» по образованию новых и расширению границ существующих поселений.

- Сейчас в рамках этих «дорожных карт» регионам необходимо разработать и принять нормативные правовые акты об образовании новых населенных пунктов, провести работу по информированию и опросу населения о создании новых поселений, разработать и утвердить градостроительную документацию. Отдельно проработать вопрос по стоимости и возможным источникам финансирования, утвердить сроки создания инфраструктуры, – прокомментировал Сергей Качаев.

По словам замминистра, в настоящее время определено 53 территории с максимальной концентрацией (более 20) предоставленных земельных участков. Регионы Дальнего Востока предлагают создать четыре новых населенных пункта и расширить границы 12 поселений.

Напомним, с 1 февраля 2017 года получить свой «дальневосточный гектар» может каждый россиянин. По последним данным, за весь период реализации программы поступило свыше 93 тысяч заявок на «дальневосточные гектары».