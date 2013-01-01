Роковая пьеса

Хабаровский ТЮЗ сыграл на «Сахалинской рампе» Вампилова в жанре рок-оратории. А владивостокский Театр Андрея Нартова представил остросоциальную «Наташину мечту»

Вампилов с перчинкой

Классическая драматургия тем и хороша, что к ней можно возвращаться бесконечно. Подберешь нужные ключи – и пьеса зазвучит современно, уверен молодой театральный режиссер Павел Макаров. В Хабаровском театре юного зрителя он поставил «Старшего сына» Александра Вампилова в жанре рок-оратории. Пьесу советского классика в дерзком стиле, выбранном выпускником ГИТИСа, островные театралы увидели в пятый день «Сахалинской рампы». Студент Бусыгин в надежде переночевать в теплой квартире выдает себя за сына добрейшего музыканта Сарафанова. Выросший без отца, ершистый Владимир и правда проникается чувствами к новоявленным отцу, брату и сестре. Многим эта история знакома по телеверсии 1975 года с Евгением Леоновым, Михаилом Боярским и Николаем Караченцовым. Но спектакль едва ли даст возможность проникнуться ностальгическими чувствами.

В «Старшем сыне» от Хабаровского ТЮЗа герои расхаживают в клоунском гриме, читают Веру Полозкову и устраивают рок-концерт. Но вся эта молодежная перчинка органично сочетается с вампиловским текстом, написанным тогда, когда соцсетей не было и в помине. Строки пьесы проецируются на большой экран. Там же включаются отрывки из фильма Виталия Мельникова. Режиссер будто передает привет из прошлого и в то же время творит на сцене нечто совершенно оригинальное. – Хабаровский ТЮЗ – это театр, который позволяет себе риск, поиск. У меня не было никаких барьеров с артистами. Они были готовы идти в неизвестность. И даже требовали ее, потому что не хотели повторяться и делать то, что уже делали, – поделился Павел Макаров.

Три Наташи

В шестой день театрального фестиваля настал черед молодого ТАН из Владивостока. Театр Андрея Нартова родился всего два года назад. Здесь нет профессиональных артистов, и, как шутят девушки, они работают не за деньги, а за еду. На «Сахалинской рампе» ТАН прошел боевое фестивальное крещение. Студентка-ветеринар Карина Коноваленко, будущий специалист по туризму Елена Заика и дочь театра Юлия Нартова с неподкупной искренностью сыграли «Наташину мечту». Это одна из самых известных пьес начала 2000-х и одно из самых известных произведений популярного современного драматурга Ярославы Пулинович.

Перед началом действа в черном зале Чехов-центра создатель ТАН и режиссер спектакля предупредил зрителей: все мы – присяжные заседатели, и в конце будем голосовать, виновна героиня или нет. «Наташина мечта» – это слово детдомовской девочки-подростка в зале суда. Монолог героини режиссер разделяет между тремя актрисами, будто показывая: таких Наташ много. Девочка рассказывает о заклятых подружках и ненавистных воспетках, вспоминает красивую мамку, делится своей мечтой. Чтобы Он подошел и сказал: «Наташа, ты самая реально клевая девчонка на земле, выходи за меня замуж…» Встреча с Ним и приводит Наташу на скамью подсудимых. Она решает проучить более удачливую в любви соперницу. – Меня девочки довели до слез, – призналась одна из зрительниц на обсуждении после спектакля. – Я по профессии юрист, участвовала во множестве процессов. Действительно, подростки ведут себя именно так, используют такой же сленг. Я проголосовала, что Наташа виновна. Как законник я не могла поступить иначе. Виновна, но заслуживает снисхождения.