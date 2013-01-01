Дворы школ в Южно-Сахалинске преобразятся до неузнаваемости к сентябрю

Двор школы №22 Южно-Сахалинска к новому учебному году преобразится. На территории учебного заведения началась масштабная реконструкция, сообщил РИА «Сахалин-Курилы» директор Леонид Тамонов.

В редакцию агентства обратилась южносахалинка, возмущённая массовой вырубкой деревьев на пришкольном участке. За комментарием мы обратились к руководству учреждения. Леонид Тамонов рассказал, что возле школы растёт всего 101 дерево. Чтобы освободить место под будущее строительство, как бы ни было жалко, но некоторое количество деревьев, а именно 28, пришлось спилить. Однако после окончания работ баланс будет восстановлен с лихвой – подрядчик высадит 41 дерево: школьный двор украсят клёны, рябины и берёзы. А кроме этого – ещё и кустарники спиреи, которую в народе называют невестой.

К сентябрю строители обещают возвести полноценный стадион с беговыми дорожками, ямами для прыжков, площадками для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, теннис, воркаут-площадку, установят тренажёры. На территории для детей организуют зону отдыха со скамейками, асфальтированными дорожками, где можно будет проводить внеурочное время. Также здесь появится беседка для проведения уроков на свежем воздухе.