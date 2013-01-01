Дворы школ в Южно-Сахалинске преобразятся до неузнаваемости к сентябрю
Двор школы №22 Южно-Сахалинска к новому учебному году преобразится. На территории учебного заведения началась масштабная реконструкция, сообщил РИА «Сахалин-Курилы» директор Леонид Тамонов.
В редакцию агентства обратилась южносахалинка, возмущённая массовой вырубкой деревьев на пришкольном участке. За комментарием мы обратились к руководству учреждения. Леонид Тамонов рассказал, что возле школы растёт всего 101 дерево. Чтобы освободить место под будущее строительство, как бы ни было жалко, но некоторое количество деревьев, а именно 28, пришлось спилить. Однако после окончания работ баланс будет восстановлен с лихвой – подрядчик высадит 41 дерево: школьный двор украсят клёны, рябины и берёзы. А кроме этого – ещё и кустарники спиреи, которую в народе называют невестой.
К сентябрю строители обещают возвести полноценный стадион с беговыми дорожками, ямами для прыжков, площадками для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, теннис, воркаут-площадку, установят тренажёры. На территории для детей организуют зону отдыха со скамейками, асфальтированными дорожками, где можно будет проводить внеурочное время. Также здесь появится беседка для проведения уроков на свежем воздухе.
Сейчас рабочие заливают будущую спортивную площадку, которая займёт 4 тыс. кв. м, рассказал прораб компании «ПромПроектСтройСервис» Александр Лиходей. На ней появится 30 новых опор освещения.
- Когда мы зашли сюда, здесь была старая хоккейная коробка, фрагментарно - асфальт и чуть ли не камыш, разнотравье. Сейчас на площадке работают два экскаватора, два фронтальных погрузчика, каток, бульдозер, - сказал Лиходей.
Подобное обновление этим летом ждёт и территорию школы №21.
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