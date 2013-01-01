Сахалинец пришел грабить соседку в маске и банном халате

Сотрудники полиции Невельского района задержали местного жителя 1963 года рождения по подозрению в разбое.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», 54-летний мужчина попросил у соседки-пенсионерки денег. Когда 88-летняя женщина отказала в просьбе, невельчанин решил прибегнуть к силовым методам, но с применением правил конспирации. Он облачился в банный халат, на голову надел маску и вооружился кухонным ножом. Практический классический облик грабителя напугал старушку, и она отдала ему все сбережения.

Однако полиция быстро вышла на след преступника, поскольку ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. К моменту задержания часть денег мужчина успел потратить, остальное изъято.

В настоящее время грабитель стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит лишение свободы до 12 лет.