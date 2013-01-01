Погода не позволила выполнить чартерный рейс из Японии на Южные Курилы
Погода не позволила совершить первый чартерный рейс из Японии на Южные Курилы, сообщают РИА Новости со ссылкой на организаторов поездки бывших японских жителей островов. Об этом было заявлено в городе Накасибэцу на острове Хоккайдо.
Вылет был изначально намечен на 18 июня, несколько раз откладывался из-за тумана на Кунашире и, в конце концов, был отменен.
Как заявил журналистам заместитель главы МИД Японии Нобуо Киси, «погодные условия не изменились, и не было иного выбора, кроме как отменить поездку». По его словам, правительство Японии будет прилагать усилия для организации нового визита на Южные Курилы в течение этого года.
С 17 июня в аэропорту находился турбовинтовой самолет дальневосточной авиакомпании «Аврора», чтобы впервые доставить авиарейсом 70 бывших жителей Южных Курил и их сопровождающих для посещения могил предков в рамках безвизового обмена между двумя странами. Они планировали побывать на островах Кунашир и Шикотан.
Сопровождать их в поездке должны были официальные лица, включая Нобуо Киси.
До сих пор для таких поездок использовался морской транспорт, но в апреле этого года во время визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву была достигнута договоренность о предоставлении бывшим жителям южных Курил возможности посещать их самолетом.
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