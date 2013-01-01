Прогулки по траве

В прошлом году в хозяйства Сахалина завезено 1587 голов КРС мясного направления из трех регионов страны: Красноярского и Алтайского краев, а также Амурской области, рассказал начальник отдела животноводства областного министерства сельского хозяйства Илья Юрьев. Все вновь прибывшие животные породы герефорд, казахская белоголовая, абердин-ангусская и шароле распределены по пяти хозяйствам островного региона. Большую часть из них – 972 головы, принял совхоз «Южно-Сахалинский». За зиму коровы с молодняком хорошо адаптировались к местному климату, дали первый приплод и недавно выведены на летние пастбища.

– В текущем году на территории Сахалинской области общее стадо крупного рогатого скота специализированных мясных пород достигнет численности 5,5 тысячи голов, – подчеркнул Илья Юрьев. – Это промежуточный результат планомерной работы, нацеленной на развитие важного направления сельскохозяйственной отрасли региона. С каждым годом эта цифра будет увеличиваться, но теперь исключительно за счет отела, а не приобретения и завоза из других регионов. Ряд хозяйств острова продолжит путем приобретения за пределами области формировать стада КРС молочного направления. В ближайшее время планируется поставка 550 голов в совхоз «Корсаковский» и 720 – для компании «Грин Агро-Сахалин».

Правительство области стимулирует также расширение стада крупного рогатого скота в фермерских и личных подсобных хозяйствах. Так разработана и реализуется программа, способствующая развитию мясного скотоводства, документом предусмотрены ощутимые меры поддержки.

– Хозяйство, вырастившее в течение двух лет одну голову КРС весом 450 килограмм, получит из бюджета финансовую помощь из расчета 100 рублей за один килограмм сданного на реализацию мяса, – говорит Илья Юрьев. – Кроме того, на стадии приобретения скота мясного направления предусмотрена субсидия в размере 50 процентов от понесенных хозяйством затрат. Так же, компенсируется часть затрат на строительство объектов для содержания скота.

Многие задаются вопросом: почему региональный минсельхоз рассматривал зарубежные сельскохозяйственные предприятия для закупки у них коров и бычков? Неужели эту операцию невозможно провести внутри страны? Все дело в том, что немногие отечественные хозяйства располагают таким большим количеством крупного рогатого скота для продажи. Поэтому и приходилось налаживать деловые связи с фермерами Европы и Америки.

– Конечно, в плане поддержания здоровья животных желательно, чтобы закупка скота производилась из одного хозяйства, чтобы был один эпизоотический фон, так ветеринарам с зоотехниками проще следить за состоянием стада, – говорит Илья Юрьев.

В прошлом году хозяйствами Сахалинской области было произведено порядка 290 тонн говядины. В текущем году существенного увеличения ожидать не стоит, поскольку молодняк не успеет достичь необходимых весовых параметров. На это уходит минимум 2 года. Плюс период беременности коровы занимает 285 дней. Так что эффект от обновленного стада крупного рогатого скота в виде появления в розничной торговой сети свежей говядины жители области почувствуют только в следующем году.