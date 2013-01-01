Сахалинцев и курильчан поздравляют с Днем молодежи

Сахалинцев и курильчан с праздником поздравляют губернатор Олег Кожемяко и спикер облдумы Владимир Ефремов.

Дорогие друзья!

27 июня в России отмечается День молодежи, и я от всей души поздравляю вас с праздником! Молодое поколение является движущей силой развития островного региона. Предлагая новые идеи и решения в науке, экономике, образовании, культуре и общественной жизни, вы активно участвуете в их воплощении.

В Сахалинской области многое делается для того, чтобы создать необходимые условия для успешной самореализации молодежи. Во всех муниципальных образованиях проходит региональная форумная кампания «ОстроVа», действуют программы, направленные на поддержку талантов, молодёжных общественных организаций. Особое внимание мы уделяем вопросам молодых семей и молодых специалистов, им оказывается материальная помощь, решаются жилищные проблемы.

Мы всегда будем поддерживать людей энергичных, талантливых, готовых добиваться высоких результатов в учебе, творчестве, спорте, в профессиональной деятельности. Уверен, что вместе мы сможем реализовать все проекты по развитию Сахалинской области.

Желаю молодежи быть настойчивыми в достижении своих целей и смело идти вперед! Крепкого здоровья, благополучия и всего самого лучшего!

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем молодежи России! Этот праздник нужно назвать самым оптимистичным. Молодость - прекрасный период в жизни каждого человека, пора надежд и поисков, открытий и испытаний. Именно молодежь будет определять судьбу России в ближайшие 10-20 лет. Сегодня около трети жителей Сахалина и Курил составляют молодые люди в возрасте до 30 лет. Многие из них в настоящее время получают знания в школах, осваивают будущую профессию в училищах, колледжах, техникумах и вузах. А те, кто получил образование, уже трудятся в различных сферах области. Молодые люди – это надежда нашего региона и общества в целом, поэтому поддержка молодежи является одной из наиболее важных задач как в государственной политике, так и в работе местных органов власти. Приоритетными направлениями молодежной политики Сахалинской области сегодня являются поддержка талантливых ребят, содействие развитию детских и молодежных общественных объединений, организации занятиями спортом, воспитание патриотизма и гражданственности у юных сахалинцев и курильчан. Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления с Днем молодежи! Успехов вам, в ваших начинаниях! Пусть сбудутся все ваши мечты и воплотятся в жизнь самые смелые планы!