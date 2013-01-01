Южносахалинцев приглашают за паспортами здоровья

Более 36 тыс. южносахалинцев попадают в текущем году под профилактический медосмотр.

По информации пресс-службы мэрии, они могут пройти бесплатное медицинское обследование в рамках диспансеризации. Сдать клинические анализы, пройти ЭКГ и оформить паспорт здоровья приглашают всех южносахалинцев от 21 года и старше, чей возраст делится на три.

Напомним, старт федеральной программы всеобщей диспансеризации населения состоялся в 2013 году с целью своевременного выявления рисков и диагностирования тяжелых хронических заболеваний на ранних стадиях. Медики не устают повторять, что лучшее средство от болезни - это профилактика. Идея постоянного медицинского наблюдения не нова и показывает хорошие результаты. Еще в советские времена профилактические медосмотры населения являлись важной составляющей национальной политики здравоохранения.

В рамках диспансеризации в поликлиниках по месту жительства горожане могут определить уровень сахара и холестерина в крови, сдать другие клинические анализы, определить индекс массы тела, пройти электрокардиографию и флюорографию, измерить уровень артериального давления.

Эти простые обследования, а также результаты анкетирования и осмотра у терапевта позволяют определить, к какой группе здоровья относится гражданин. Все данные, полученные в ходе диспансеризации, вносятся в паспорт здоровья, который передается пациенту для последующего наблюдения у врачей. В документе указываются диагностированные заболевания и перечень специалистов, у которых необходимо регулярно обследоваться.

Диспансеризация направлена прежде всего на выявление нарушений системы кровообращения, злокачественных опухолей, болезней легких, сахарного диабета. Именно эти заболевания и их позднее диагностирование в 80% случаев приводят к преждевременной смерти.

- Я поменяла место жительства, и, как следствие, сменилась поликлиника, так совпало, что свое знакомство с медучреждением началось с диспансеризации. Обрадовало наличие отдельного кабинета, указатели, ведущие к нему. Анализы сдавала, минуя очереди, на направлениях стоял специальный штамп «Диспансеризация». Все обследование заняло несколько часов. Через неделю, когда были готовы результаты исследования состояния женского здоровья, пришла к терапевту в кабинет диспансеризации, где составили тактику дальнейшего лечения. Получила рекомендации по правильному питанию, специалист помог рассчитать суточную калорийность употребляемых продуктов для поддержания диеты, направленной на постепенное здоровое похудение, - делится своим опытом прохождения диспансеризации в поликлинике №2 Анна Кравченко.

Одна из задач диспансеризации - привить горожанам культуру бережного отношения к своему здоровью: обращаться к врачам не когда что-то болит, а когда все хорошо. Ведь в начальной стадии заболевания могут не давать явных симптомов и выявляются только в ходе медицинского обследования.

По итогам диспансеризации прошлых лет основными факторами риска развития хронических заболеваний у горожан являются курение, повышенное артериальное давление, низкая физактивность и избыточный вес. При этом медики отмечают, что многие затрудняются с ходу назвать свой рост и вес, вспомнить, что ели в течение предыдущего дня и посчитать примерную калорийность ежедневного рациона. Между тем несбалансированное питание и неправильное пищевое поведение являются одной из причин развития ряда серьезных заболеваний.

Более половины горожан, прошедших так называемый первый этап диагностики, из-за выявленных проблем со здоровьем направляются на дополнительное, более детальное обследование и консультации узких специалистов.

Стоит отметить, что при всех поликлиниках областного центра открыты кабинеты диспансеризации, чтобы южносахалинцы могли без очередей и с минимальными затратами времени получить оценку состояния своего здоровья. Кроме того, специалистами управления социальной политики администрации Южно-Сахалинска были подготовлены и направлены на предприятия и в организации города информационные письма-напоминания о необходимости создания условий для беспрепятственного прохождения диспансеризации сотрудниками трудовых коллективов.

В текущем году диспансеризации подлежат горожане 1996, 1993, 1990, 1987, 1984 годов рождения и т. д., чей возраст делится на три. По вопросам прохождения диспансеризации необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства.