Сахалинские школьники учатся рисовать по эскизам Гиви Манткавы
Юные художники Сахалина учатся рисовать по эскизам и наброскам Гиви Манткавы. Для проекта «Учимся у Манткавы» семья заслуженного художника РФ предоставила уникальные материалы из домашнего архива, которые никогда нигде не выставлялись, – наброски, эскизы прославленного мастера.
Руководитель изостудии «Шедевр» Сергей Доронин однажды привёл детей в галерею Манткавы, после чего они загорелись его творчеством. Он говорит, что этот проект – совершенно особенный этап обучения детей.
- Семья Гиви Михайловича предоставила нам просто уникальный материал. Дети знакомятся не с парадным творчеством, которое представлено в музеях, а с очень личным. Дети копируют эти наброски, чтобы понять смысл изобразительного искусства, эмоциональность, образность изобразительных средств. Наброски небольшие, живые, наверняка создавались в секунды, и, кажется, что очень просто. Когда ребёнок видит, что это вроде как легко, он сразу хочет попробовать. Кажущаяся лёгкость дополнительно мотивирует ребят рисовать, - сказал Доронин.
Он добавил, что такое обучение у мастера длилось около четырёх месяцев. Занятия подстраивали под программу художественной школы, рисовали портреты. Кое-кто из детей уже пробовал рисовать самостоятельно теми же средствами и приёмами, как это делал Гиви Манткава.
- До этого проекта рисунки Манткавы никто не видел, их постоянное место – домашний архив семьи, - отметила экскурсовод галереи Гиви Манткавы Наталья Суворова. – Супруга и дочь художника захотели, чтобы творчество их родного человека жило и было полезным, и не только то, что выставляется в галерее, но и эскизы. Это маленькие шедевры, которые передают жизнь прошлого столетия нашего острова, рассказывают о людях того времени.
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