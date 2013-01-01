Сахалинские школьники учатся рисовать по эскизам Гиви Манткавы

Юные художники Сахалина учатся рисовать по эскизам и наброскам Гиви Манткавы. Для проекта «Учимся у Манткавы» семья заслуженного художника РФ предоставила уникальные материалы из домашнего архива, которые никогда нигде не выставлялись, – наброски, эскизы прославленного мастера.

Руководитель изостудии «Шедевр» Сергей Доронин однажды привёл детей в галерею Манткавы, после чего они загорелись его творчеством. Он говорит, что этот проект – совершенно особенный этап обучения детей.

- Семья Гиви Михайловича предоставила нам просто уникальный материал. Дети знакомятся не с парадным творчеством, которое представлено в музеях, а с очень личным. Дети копируют эти наброски, чтобы понять смысл изобразительного искусства, эмоциональность, образность изобразительных средств. Наброски небольшие, живые, наверняка создавались в секунды, и, кажется, что очень просто. Когда ребёнок видит, что это вроде как легко, он сразу хочет попробовать. Кажущаяся лёгкость дополнительно мотивирует ребят рисовать, - сказал Доронин.